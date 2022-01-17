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https://arabic.sputniknews.com/20220117/شقيق-محتجز-رهائن-الكنيس-اليهودي-يعلق-على-الواقعة-1056294293.html
شقيق محتجز رهائن الكنيس اليهودي يعلق على الواقعة
شقيق محتجز رهائن الكنيس اليهودي يعلق على الواقعة
قال جالبرد شقيق مالك فيصل أكرم المسلح الذي احتجز أربعة أشخاص رهائن في معبد يهودي بمنطقة دالاس بالولايات المتحدة، إن أخاه، وهو من مدينة بلاكبيرن الصناعية في... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T03:31+0000
2022-01-17T03:31+0000
احتجاز رهائن
كنيس يهودي
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وأضاف جالبرد في منشور على موقع فيسبوك، أن أفراد الأسرة أمضوا الليل كله في مركز شرطة بلاكبيرن "على اتصال بفيصل والمفاوضين ومكتب التحقيقات الاتحادي وغيرهم".وأضاف على صفحة الجالية الإسلامية في بلاكبيرن على فيسبوك، "لم يكن هناك شيء يمكن أن نقوله أو نفعله يقنعه بالاستسلام".وقال إن من المقرر أن يصل إلى المملكة المتحدة "في وقت لاحق" مندوبون من (إف.بي.آي)، مضيفا أنه لا يمكن للأسرة قول المزيد.واختتم قال شقيق أكرم أن أولوية الأسرة هي إعادة جثمان شقيقه إلى المملكة المتحدة "لأداء صلاة الجنازة على الرغم من إبلاغنا بأن الأمر قد يستغرق أسابيع.ولقي المسلح حتفه عندما اقتحمت قوات من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) المعبد لتحرير الرهائن، في حين قالت الشرطة في بريطانيا إنها اعتقلت شابين لاستجوابهما في إطار التحقيق في تلك الواقعة.كانت الأزمة التي استمرت لساعات في مجمع بيت إسرائيل بمدينة كوليفيل بولاية تكساس قد انتهت مساء السبت بتحرير جميع الرهائن الأربعة سالمين ومقتل المسلح. ولم يتضح ما إذا كان الجاني انتحر أو لقي حتفه على يد أعضاء فريق إنقاذ الرهائن التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي.ووفقا لما ورد فقد طالب المسلح بالإفراج عن عالمة باكستانية المولد تقضي عقوبة السجن في منطقة دالاس فورت وورث وذلك خلال 10 ساعات من المفاوضات المشوبة بالتوتر مع السلطات بشأن الرهائن.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/بريطانيا-تعتقل-شابين-في-تحقيق-الهجوم-على-معبد-يهودي-في-تكساس-بأمريكا-1056293840.html
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احتجاز رهائن, كنيس يهودي

شقيق محتجز رهائن الكنيس اليهودي يعلق على الواقعة

03:31 GMT 17.01.2022
© REUTERS / SHELBY TAUBERإطلاق سراح أحد رهائن الكنيس اليهودي في تكساس بالولايات المتحدة الأحد 16 يناير 2022
إطلاق سراح أحد رهائن الكنيس اليهودي في تكساس بالولايات المتحدة الأحد 16 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / SHELBY TAUBER
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قال جالبرد شقيق مالك فيصل أكرم المسلح الذي احتجز أربعة أشخاص رهائن في معبد يهودي بمنطقة دالاس بالولايات المتحدة، إن أخاه، وهو من مدينة بلاكبيرن الصناعية في شمال إنجلترا، يعاني مرضا نفسيا.
وأضاف جالبرد في منشور على موقع فيسبوك، أن أفراد الأسرة أمضوا الليل كله في مركز شرطة بلاكبيرن "على اتصال بفيصل والمفاوضين ومكتب التحقيقات الاتحادي وغيرهم".
وأضاف على صفحة الجالية الإسلامية في بلاكبيرن على فيسبوك، "لم يكن هناك شيء يمكن أن نقوله أو نفعله يقنعه بالاستسلام".
وقال إن من المقرر أن يصل إلى المملكة المتحدة "في وقت لاحق" مندوبون من (إف.بي.آي)، مضيفا أنه لا يمكن للأسرة قول المزيد.
وكتب جالبرد أن الأسرة، "لا تبرر أيا من أفعاله، وتود تقديم اعتذار صادق لضحايا هذا الحادث المؤسف".
واختتم قال شقيق أكرم أن أولوية الأسرة هي إعادة جثمان شقيقه إلى المملكة المتحدة "لأداء صلاة الجنازة على الرغم من إبلاغنا بأن الأمر قد يستغرق أسابيع.
ولقي المسلح حتفه عندما اقتحمت قوات من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) المعبد لتحرير الرهائن، في حين قالت الشرطة في بريطانيا إنها اعتقلت شابين لاستجوابهما في إطار التحقيق في تلك الواقعة.
حادث احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي في تكساس بالولايات المتحدة السبت 15 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
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01:21 GMT
كانت الأزمة التي استمرت لساعات في مجمع بيت إسرائيل بمدينة كوليفيل بولاية تكساس قد انتهت مساء السبت بتحرير جميع الرهائن الأربعة سالمين ومقتل المسلح. ولم يتضح ما إذا كان الجاني انتحر أو لقي حتفه على يد أعضاء فريق إنقاذ الرهائن التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي.
ووفقا لما ورد فقد طالب المسلح بالإفراج عن عالمة باكستانية المولد تقضي عقوبة السجن في منطقة دالاس فورت وورث وذلك خلال 10 ساعات من المفاوضات المشوبة بالتوتر مع السلطات بشأن الرهائن.

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