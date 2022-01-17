شقيق محتجز رهائن الكنيس اليهودي يعلق على الواقعة

وأضاف جالبرد في منشور على موقع فيسبوك، أن أفراد الأسرة أمضوا الليل كله في مركز شرطة بلاكبيرن "على اتصال بفيصل والمفاوضين ومكتب التحقيقات الاتحادي وغيرهم".وأضاف على صفحة الجالية الإسلامية في بلاكبيرن على فيسبوك، "لم يكن هناك شيء يمكن أن نقوله أو نفعله يقنعه بالاستسلام".وقال إن من المقرر أن يصل إلى المملكة المتحدة "في وقت لاحق" مندوبون من (إف.بي.آي)، مضيفا أنه لا يمكن للأسرة قول المزيد.واختتم قال شقيق أكرم أن أولوية الأسرة هي إعادة جثمان شقيقه إلى المملكة المتحدة "لأداء صلاة الجنازة على الرغم من إبلاغنا بأن الأمر قد يستغرق أسابيع.ولقي المسلح حتفه عندما اقتحمت قوات من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) المعبد لتحرير الرهائن، في حين قالت الشرطة في بريطانيا إنها اعتقلت شابين لاستجوابهما في إطار التحقيق في تلك الواقعة.كانت الأزمة التي استمرت لساعات في مجمع بيت إسرائيل بمدينة كوليفيل بولاية تكساس قد انتهت مساء السبت بتحرير جميع الرهائن الأربعة سالمين ومقتل المسلح. ولم يتضح ما إذا كان الجاني انتحر أو لقي حتفه على يد أعضاء فريق إنقاذ الرهائن التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي.ووفقا لما ورد فقد طالب المسلح بالإفراج عن عالمة باكستانية المولد تقضي عقوبة السجن في منطقة دالاس فورت وورث وذلك خلال 10 ساعات من المفاوضات المشوبة بالتوتر مع السلطات بشأن الرهائن.
كانت الأزمة التي استمرت لساعات في مجمع بيت إسرائيل بمدينة كوليفيل بولاية تكساس قد انتهت مساء السبت بتحرير جميع الرهائن الأربعة سالمين ومقتل المسلح. ولم يتضح ما إذا كان الجاني انتحر أو لقي حتفه على يد أعضاء فريق إنقاذ الرهائن التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي.
ووفقا لما ورد فقد طالب المسلح بالإفراج عن عالمة باكستانية المولد تقضي عقوبة السجن في منطقة دالاس فورت وورث وذلك خلال 10 ساعات من المفاوضات المشوبة بالتوتر مع السلطات بشأن الرهائن.