قرقاش مهددا "أنصار الله" بعد الهجوم على الإمارات... "إلى زوال واندحار"‏

وأكد قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "مصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار".كما شدد قرقاش على أن "عبث المليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر على مسيرة الأمن والأمان التي نعيشها".وتابع المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات مطمئنا أن "الجهات المعنية في بلاده تتعامل بشفافية ومسؤولية تشكر عليها بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبو ظبي".وأعلنت شرطة أبو ظبي، اليوم الاثنين، سيطرتها على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح، وأعلنت سقوط 3 قتلى، أحدهم باكستاني واثنين من الجنسية الهندية، مع إصابة 6 آخرين في الحادثة، حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).وأفادت الشرطة أنها رصدت طائرتين مسيرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة، وأشارت إلى احتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وأنه وقع حريق "بسيط" في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.
هدد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بعدما أعلنوا تبنيهم سلسلة من التفجيرات والحرائق، التي وقعت في بلاده اليوم الاثنين.
وأكد قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "مصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار".
كما شدد قرقاش على أن "عبث المليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر على مسيرة الأمن والأمان التي نعيشها".
وتابع المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات مطمئنا أن "الجهات المعنية في بلاده تتعامل بشفافية ومسؤولية تشكر عليها بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبو ظبي".
تتعامل الجهات المعنية في دولة الإمارات بشفافية ومسؤولية تشكر عليها بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي، عبث المليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان الني نعيشها، ومصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار.
وأعلنت شرطة أبو ظبي، اليوم الاثنين، سيطرتها على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح، وأعلنت سقوط 3 قتلى، أحدهم باكستاني واثنين من الجنسية الهندية، مع إصابة 6 آخرين في الحادثة، حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وأفادت الشرطة أنها رصدت طائرتين مسيرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة، وأشارت إلى احتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وأنه وقع حريق "بسيط" في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.