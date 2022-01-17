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قرقاش مهددا "أنصار الله" بعد الهجوم على الإمارات... "إلى زوال واندحار"‏
قرقاش مهددا "أنصار الله" بعد الهجوم على الإمارات... "إلى زوال واندحار"‏
هدد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، جماعة "أنصار الله" ‏‏(الحوثيين)، بعدما أعلنوا تبنيهم سلسلة من التفجيرات والحرائق،... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T16:35+0000
2022-01-17T16:35+0000
العالم العربي
أنصار الله
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأكد قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "مصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار".كما شدد قرقاش على أن "عبث المليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر على مسيرة الأمن والأمان التي نعيشها".وتابع المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات مطمئنا أن "الجهات المعنية في بلاده تتعامل بشفافية ومسؤولية تشكر عليها بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبو ظبي".وأعلنت شرطة أبو ظبي، اليوم الاثنين، سيطرتها على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح، وأعلنت سقوط 3 قتلى، أحدهم باكستاني واثنين من الجنسية الهندية، مع إصابة 6 آخرين في الحادثة، حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).وأفادت الشرطة أنها رصدت طائرتين مسيرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة، وأشارت إلى احتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وأنه وقع حريق "بسيط" في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

قرقاش مهددا "أنصار الله" بعد الهجوم على الإمارات... "إلى زوال واندحار"‏

16:35 GMT 17.01.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliأنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
هدد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، جماعة "أنصار الله" ‏‏(الحوثيين)، بعدما أعلنوا تبنيهم سلسلة من التفجيرات والحرائق، التي وقعت في بلاده اليوم الاثنين.‏
وأكد قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "مصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار".
كما شدد قرقاش على أن "عبث المليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر على مسيرة الأمن والأمان التي نعيشها".
وتابع المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات مطمئنا أن "الجهات المعنية في بلاده تتعامل بشفافية ومسؤولية تشكر عليها بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبو ظبي".
وأعلنت شرطة أبو ظبي، اليوم الاثنين، سيطرتها على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح، وأعلنت سقوط 3 قتلى، أحدهم باكستاني واثنين من الجنسية الهندية، مع إصابة 6 آخرين في الحادثة، حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وأفادت الشرطة أنها رصدت طائرتين مسيرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة، وأشارت إلى احتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وأنه وقع حريق "بسيط" في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.
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