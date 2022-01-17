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للمرة الرابعة خلال شهر.. كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان
https://arabic.sputniknews.com/20220117/للمرة-الرابعة-خلال-شهر-كوريا-الشمالية-تطلق-قذيفة-مجهولة-باتجاه-بحر-اليابان-1056293635.html
للمرة الرابعة خلال شهر.. كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان
للمرة الرابعة خلال شهر.. كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان
أطلقت كوريا الشمالية قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T00:21+0000
2022-01-17T00:37+0000
إطلاق صاروخ بالستي
كوريا الشمالية تطلق صاروخا جديدا
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وبحسب ما أفادت به وكالة يونهاب نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فإن المقذوف غير معلوم وأطلق تجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.من جهتها ، قالت قوات خفر السواحل في اليابان إن ما أطلقته كوريا الشمالية ربما يكون صاروخا باليستيا.ويعد ذلك رابع إطلاق هذا العام، حيث قامت في الـ 5 و11 و14 من شهر يناير/كانون الثاني بثلاثة إطلاقات سابقة، وحينها أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجارب ناجحة على صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخين-باليستيين-قصيري-المدى-من-مقاطعة-بيونغان-1056099356.html
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إطلاق صاروخ بالستي, كوريا الشمالية تطلق صاروخا جديدا

للمرة الرابعة خلال شهر.. كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان

00:21 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 00:37 GMT 17.01.2022)
© REUTERS / KCNAاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / KCNA
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أطلقت كوريا الشمالية قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين.
وبحسب ما أفادت به وكالة يونهاب نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فإن المقذوف غير معلوم وأطلق تجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.
من جهتها ، قالت قوات خفر السواحل في اليابان إن ما أطلقته كوريا الشمالية ربما يكون صاروخا باليستيا.
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى من مقاطعة بيونغان
14 يناير, 07:57 GMT
ويعد ذلك رابع إطلاق هذا العام، حيث قامت في الـ 5 و11 و14 من شهر يناير/كانون الثاني بثلاثة إطلاقات سابقة، وحينها أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجارب ناجحة على صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.
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00:21 GMTللمرة الرابعة خلال شهر.. كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان
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