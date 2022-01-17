تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220117/للمرة-الرابعة-خلال-شهر-كوريا-الشمالية-تطلق-قذيفة-مجهولة-باتجاه-بحر-اليابان-1056293635.html
للمرة الرابعة خلال شهر.. كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان
للمرة الرابعة خلال شهر.. كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان
أطلقت كوريا الشمالية قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T00:21+0000
2022-01-17T00:21+0000
2022-01-17T00:37+0000
إطلاق صاروخ بالستي
كوريا الشمالية تطلق صاروخا جديدا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055272543_0:156:3089:1894_1920x0_80_0_0_7d52f437bdb9ee88f7c550c6b877094f.jpg
وبحسب ما أفادت به وكالة يونهاب نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فإن المقذوف غير معلوم وأطلق تجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.من جهتها ، قالت قوات خفر السواحل في اليابان إن ما أطلقته كوريا الشمالية ربما يكون صاروخا باليستيا.ويعد ذلك رابع إطلاق هذا العام، حيث قامت في الـ 5 و11 و14 من شهر يناير/كانون الثاني بثلاثة إطلاقات سابقة، وحينها أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجارب ناجحة على صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخين-باليستيين-قصيري-المدى-من-مقاطعة-بيونغان-1056099356.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055272543_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_99ce9790b544a91e29f4cdcf2674057f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إطلاق صاروخ بالستي, كوريا الشمالية تطلق صاروخا جديدا
للمرة الرابعة خلال شهر.. كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان 00:21 GMT 17.01.2022 (تم التحديث: 00:37 GMT 17.01.2022)
أطلقت كوريا الشمالية قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين.
وبحسب ما أفادت به وكالة يونهاب نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فإن المقذوف غير معلوم وأطلق
تجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي
.
من جهتها ، قالت قوات
خفر السواحل في اليابان
إن ما أطلقته كوريا الشمالية ربما يكون صاروخا باليستيا.
ويعد ذلك رابع إطلاق هذا العام، حيث قامت في الـ 5 و11 و14 من شهر يناير/كانون الثاني بثلاثة إطلاقات سابقة، وحينها أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجارب ناجحة على صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.