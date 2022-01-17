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مصر.. طقس شديد البرودة يصل إلى أقل من 5 درجات
مصر.. طقس شديد البرودة يصل إلى أقل من 5 درجات
تنخفض درجة الحرارة في مصر على كافة أنحاء البلاد، اليوم الاثنين، خلال ساعات النهار والليل. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T02:47+0000
2022-01-17T02:47+0000
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وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، منار غانم، إن الطقس سيكون باردا خلال ساعات النهار على كافة أنحاء البلاد.وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى الطقس سيكون شديد البرودة خلال الليل، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وتصل درجة الحرارة إلى أقل من 5 درجات.وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، انخفاض درجة الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وفقا لموقع "أخبار اليوم".
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الطقس, أخبار مصر الآن

مصر.. طقس شديد البرودة يصل إلى أقل من 5 درجات

02:47 GMT 17.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYموجة الطقس السيئ تضرب مصر
موجة الطقس السيئ تضرب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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تنخفض درجة الحرارة في مصر على كافة أنحاء البلاد، اليوم الاثنين، خلال ساعات النهار والليل.
وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، منار غانم، إن الطقس سيكون باردا خلال ساعات النهار على كافة أنحاء البلاد.
وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى الطقس سيكون شديد البرودة خلال الليل، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وتصل درجة الحرارة إلى أقل من 5 درجات.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، انخفاض درجة الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وفقا لموقع "أخبار اليوم".
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