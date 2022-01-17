https://arabic.sputniknews.com/20220117/وزير-التربية-الأردني-التوصية-بتأجيل-بداية-الفصل-الثاني-قيد-الدراسة--1056296939.html

وزير التربية الأردني: التوصية بتأجيل بداية الفصل الثاني قيد الدراسة

وزير التربية الأردني: التوصية بتأجيل بداية الفصل الثاني قيد الدراسة

تحدث وزير التربية والتعليم العالي الأردني وجيه عويس عن مسألة تأجيل الفصل الدراسي الثاني في البلاد على خلفية تفشي فيروس كورونا. 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T07:41+0000

2022-01-17T07:41+0000

2022-01-17T07:41+0000

أخبار الأردن

فيروس كورونا

أوميكرون

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تصريحات عويس التي نقلتها وكالة "عمون" المحلية، تأتي بعد توصية لجنة التخطيط المركزية في الوزارة بتأجيل دوام المدارس للفصل الدراسي الثاني حتى 20 من شهر فبراير/ شباط المقبل، وتمديد الفصل الدراسي الثاني حتى السادس من شهر يوليو/ تموز المقبل.وقال عويس إن هذه التوصية "سيخضع للدراسة من قبل اللجنة الإطارية العليا للتعامل مع جائحة كورونا قبل عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه".وأضاف أن دوام المدارس الخاصة التي تعتمد البرامج الأجنبية المختلفة، سيبدأ اعتبارا من يوم غد (اليوم) الاثنين حسب التقويم المدرسي المتبع لديها، ووفق البرتوكول الصحي المقر.وفي 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأ الطلبة في المدارس الحكومية بالأردن عطلة الشتاء والتي كان من المفترض أن تستمر 37 يوما، وتنتهي في 31 يناير/كانون الثاني الجاري، على أن يستأنفوا فصلهم الدراسي الثاني في الأول من فبراير/شباط المقبل.وتشهد المملكة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا، مع تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى.وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 12 وفاة و3493 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المملكة.

https://arabic.sputniknews.com/20220116/مسؤولة-أردنية-مقبلون-على-موجة-رابعة-من-كورونا-في-ظل-انتشار-أوميكرون-1056256891.html

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أخبار الأردن, فيروس كورونا, أوميكرون