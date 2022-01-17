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وزير التربية الأردني: التوصية بتأجيل بداية الفصل الثاني قيد الدراسة
وزير التربية الأردني: التوصية بتأجيل بداية الفصل الثاني قيد الدراسة
تحدث وزير التربية والتعليم العالي الأردني وجيه عويس عن مسألة تأجيل الفصل الدراسي الثاني في البلاد على خلفية تفشي فيروس كورونا. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T07:41+0000
2022-01-17T07:41+0000
أخبار الأردن
فيروس كورونا
أوميكرون
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تصريحات عويس التي نقلتها وكالة "عمون" المحلية، تأتي بعد توصية لجنة التخطيط المركزية في الوزارة بتأجيل دوام المدارس للفصل الدراسي الثاني حتى 20 من شهر فبراير/ شباط المقبل، وتمديد الفصل الدراسي الثاني حتى السادس من شهر يوليو/ تموز المقبل.وقال عويس إن هذه التوصية "سيخضع للدراسة من قبل اللجنة الإطارية العليا للتعامل مع جائحة كورونا قبل عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه".وأضاف أن دوام المدارس الخاصة التي تعتمد البرامج الأجنبية المختلفة، سيبدأ اعتبارا من يوم غد (اليوم) الاثنين حسب التقويم المدرسي المتبع لديها، ووفق البرتوكول الصحي المقر.وفي 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأ الطلبة في المدارس الحكومية بالأردن عطلة الشتاء والتي كان من المفترض أن تستمر 37 يوما، وتنتهي في 31 يناير/كانون الثاني الجاري، على أن يستأنفوا فصلهم الدراسي الثاني في الأول من فبراير/شباط المقبل.وتشهد المملكة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا، مع تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى.وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 12 وفاة و3493 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/مسؤولة-أردنية-مقبلون-على-موجة-رابعة-من-كورونا-في-ظل-انتشار-أوميكرون-1056256891.html
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أخبار الأردن, فيروس كورونا, أوميكرون

وزير التربية الأردني: التوصية بتأجيل بداية الفصل الثاني قيد الدراسة

07:41 GMT 17.01.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDتلاميذ أردنيون في اليوم الأول من الفصل الدراسي في مدينة عمّان، الأردن 1 سبتمبر 2020
تلاميذ أردنيون في اليوم الأول من الفصل الدراسي في مدينة عمّان، الأردن 1 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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تحدث وزير التربية والتعليم العالي الأردني وجيه عويس عن مسألة تأجيل الفصل الدراسي الثاني في البلاد على خلفية تفشي فيروس كورونا.
تصريحات عويس التي نقلتها وكالة "عمون" المحلية، تأتي بعد توصية لجنة التخطيط المركزية في الوزارة بتأجيل دوام المدارس للفصل الدراسي الثاني حتى 20 من شهر فبراير/ شباط المقبل، وتمديد الفصل الدراسي الثاني حتى السادس من شهر يوليو/ تموز المقبل.
وقال عويس إن هذه التوصية "سيخضع للدراسة من قبل اللجنة الإطارية العليا للتعامل مع جائحة كورونا قبل عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه".
وأضاف أن دوام المدارس الخاصة التي تعتمد البرامج الأجنبية المختلفة، سيبدأ اعتبارا من يوم غد (اليوم) الاثنين حسب التقويم المدرسي المتبع لديها، ووفق البرتوكول الصحي المقر.
أفراد من الجيش الأردني يقف أمام فندق تحول إلى حجر صحي بسبب فيروس كورونا، عمان، الأردن، 18 مارس/ آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
مسؤولة أردنية: مقبلون على موجة رابعة من كورونا في ظل انتشار "أوميكرون"
أمس, 06:53 GMT
وفي 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأ الطلبة في المدارس الحكومية بالأردن عطلة الشتاء والتي كان من المفترض أن تستمر 37 يوما، وتنتهي في 31 يناير/كانون الثاني الجاري، على أن يستأنفوا فصلهم الدراسي الثاني في الأول من فبراير/شباط المقبل.
وتشهد المملكة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا، مع تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى.
وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 12 وفاة و3493 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المملكة.
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