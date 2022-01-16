مسؤولة أردنية: مقبلون على موجة رابعة من كورونا في ظل انتشار "أوميكرون"

ونقلت وكالة عمون، عن قطب، مساء أمس السبت، أن الموجة الثالثة ربما انتهت، وانتشار المتحور الجديد أوميكرون سيكون سريعا، مما يعطي مؤشرات لدخول موجة جديدة.وأشارت إلى أنه حين اكتشف أوميكرون، لأول مرة، كان هناك زيادة هائلة في عدد الإصابات ونسب الفحوص الإيجابية وصلت في بعض الأوقات إلى 40-50%، لافتة إلى أنها بدأت بالانحسار تدريجيا، مرجحة أن حدة الموجة الرابعة ستكون أقل من ناحية شدة المرض ودخول المستشفيات، مع زيادة سريعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.وأظهرت دراسة استقصاء وبائي أجرته وزارة الصحة الأردنية، شمل حوالي 1000 من مصابي أوميكرون، أن حوالي 68% من المصابين كانوا في الفئة العمرية من 20-40 عاما موزعة بالتساوي تقريبا بين الذكور والإناث.وأكدت رائدة القطب أن 47% من الأعراض كانت عبارة عن حرارة وسعال واحتقان بالأنف وألم في المفاصل والجسم، وبحة في الصوت والصداع، مع ملاحظة أن 1% فقط كان لديهم فقدان لحاستي الشم والتذوق، ولم يتجاوز عدد الذين دخلوا المستشفى الـ 5 أشخاص.وناشدت المسؤولة مواطنيها بتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، مع ضرورة الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي.
وأشارت إلى أنه حين اكتشف أوميكرون، لأول مرة، كان هناك زيادة هائلة في عدد الإصابات ونسب الفحوص الإيجابية وصلت في بعض الأوقات إلى 40-50%، لافتة إلى أنها بدأت بالانحسار تدريجيا، مرجحة أن حدة الموجة الرابعة ستكون أقل من ناحية شدة المرض ودخول المستشفيات، مع زيادة سريعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وأظهرت دراسة استقصاء وبائي أجرته وزارة الصحة الأردنية، شمل حوالي 1000 من مصابي أوميكرون، أن حوالي 68% من المصابين كانوا في الفئة العمرية من 20-40 عاما موزعة بالتساوي تقريبا بين الذكور والإناث.
وأكدت رائدة القطب أن 47% من الأعراض كانت عبارة عن حرارة وسعال واحتقان بالأنف وألم في المفاصل والجسم، وبحة في الصوت والصداع، مع ملاحظة أن 1% فقط كان لديهم فقدان لحاستي الشم والتذوق، ولم يتجاوز عدد الذين دخلوا المستشفى الـ 5 أشخاص.