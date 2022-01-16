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https://arabic.sputniknews.com/20220116/مسؤولة-أردنية-مقبلون-على-موجة-رابعة-من-كورونا-في-ظل-انتشار-أوميكرون-1056256891.html
مسؤولة أردنية: مقبلون على موجة رابعة من كورونا في ظل انتشار "أوميكرون"
مسؤولة أردنية: مقبلون على موجة رابعة من كورونا في ظل انتشار "أوميكرون"
قالت رئيسة المركز الوطني الأردني لمكافحة الأوبئة، رائدة القطب، أمس السبت، إن الموجة الوبائية الرابعة في ظل انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T06:53+0000
2022-01-16T06:53+0000
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ونقلت وكالة عمون، عن قطب، مساء أمس السبت، أن الموجة الثالثة ربما انتهت، وانتشار المتحور الجديد أوميكرون سيكون سريعا، مما يعطي مؤشرات لدخول موجة جديدة.وأشارت إلى أنه حين اكتشف أوميكرون، لأول مرة، كان هناك زيادة هائلة في عدد الإصابات ونسب الفحوص الإيجابية وصلت في بعض الأوقات إلى 40-50%، لافتة إلى أنها بدأت بالانحسار تدريجيا، مرجحة أن حدة الموجة الرابعة ستكون أقل من ناحية شدة المرض ودخول المستشفيات، مع زيادة سريعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.وأظهرت دراسة استقصاء وبائي أجرته وزارة الصحة الأردنية، شمل حوالي 1000 من مصابي أوميكرون، أن حوالي 68% من المصابين كانوا في الفئة العمرية من 20-40 عاما موزعة بالتساوي تقريبا بين الذكور والإناث.وأكدت رائدة القطب أن 47% من الأعراض كانت عبارة عن حرارة وسعال واحتقان بالأنف وألم في المفاصل والجسم، وبحة في الصوت والصداع، مع ملاحظة أن 1% فقط كان لديهم فقدان لحاستي الشم والتذوق، ولم يتجاوز عدد الذين دخلوا المستشفى الـ 5 أشخاص.وناشدت المسؤولة مواطنيها بتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، مع ضرورة الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/الأردن-يؤجل-تخفيض-الحجر-المنزلي-لمصابي-أوميكرون-في-البلاد-1054724225.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

مسؤولة أردنية: مقبلون على موجة رابعة من كورونا في ظل انتشار "أوميكرون"

06:53 GMT 16.01.2022
© REUTERS / Muhammad Hamedأفراد من الجيش الأردني يقف أمام فندق تحول إلى حجر صحي بسبب فيروس "كورونا"، عمان، الأردن، 18 مارس/ آذار 2020
أفراد من الجيش الأردني يقف أمام فندق تحول إلى حجر صحي بسبب فيروس كورونا، عمان، الأردن، 18 مارس/ آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / Muhammad Hamed
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قالت رئيسة المركز الوطني الأردني لمكافحة الأوبئة، رائدة القطب، أمس السبت، إن الموجة الوبائية الرابعة في ظل انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في المملكة ستكون سريعة.
ونقلت وكالة عمون، عن قطب، مساء أمس السبت، أن الموجة الثالثة ربما انتهت، وانتشار المتحور الجديد أوميكرون سيكون سريعا، مما يعطي مؤشرات لدخول موجة جديدة.
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
الأردن يؤجل تخفيض الحجر المنزلي لمصابي "أوميكرون" في البلاد
29 ديسمبر 2021, 08:05 GMT
وأشارت إلى أنه حين اكتشف أوميكرون، لأول مرة، كان هناك زيادة هائلة في عدد الإصابات ونسب الفحوص الإيجابية وصلت في بعض الأوقات إلى 40-50%، لافتة إلى أنها بدأت بالانحسار تدريجيا، مرجحة أن حدة الموجة الرابعة ستكون أقل من ناحية شدة المرض ودخول المستشفيات، مع زيادة سريعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وأظهرت دراسة استقصاء وبائي أجرته وزارة الصحة الأردنية، شمل حوالي 1000 من مصابي أوميكرون، أن حوالي 68% من المصابين كانوا في الفئة العمرية من 20-40 عاما موزعة بالتساوي تقريبا بين الذكور والإناث.
وأكدت رائدة القطب أن 47% من الأعراض كانت عبارة عن حرارة وسعال واحتقان بالأنف وألم في المفاصل والجسم، وبحة في الصوت والصداع، مع ملاحظة أن 1% فقط كان لديهم فقدان لحاستي الشم والتذوق، ولم يتجاوز عدد الذين دخلوا المستشفى الـ 5 أشخاص.
وناشدت المسؤولة مواطنيها بتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، مع ضرورة الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي.
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
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