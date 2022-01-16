https://arabic.sputniknews.com/20220116/مسؤولة-أردنية-مقبلون-على-موجة-رابعة-من-كورونا-في-ظل-انتشار-أوميكرون-1056256891.html

مسؤولة أردنية: مقبلون على موجة رابعة من كورونا في ظل انتشار "أوميكرون"

مسؤولة أردنية: مقبلون على موجة رابعة من كورونا في ظل انتشار "أوميكرون"

قالت رئيسة المركز الوطني الأردني لمكافحة الأوبئة، رائدة القطب، أمس السبت، إن الموجة الوبائية الرابعة في ظل انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في... 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T06:53+0000

2022-01-16T06:53+0000

2022-01-16T06:53+0000

العالم العربي

أخبار الأردن

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104499/64/1044996468_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d60811ecfb5200dcec9f5032b08d3edd.jpg

ونقلت وكالة عمون، عن قطب، مساء أمس السبت، أن الموجة الثالثة ربما انتهت، وانتشار المتحور الجديد أوميكرون سيكون سريعا، مما يعطي مؤشرات لدخول موجة جديدة.وأشارت إلى أنه حين اكتشف أوميكرون، لأول مرة، كان هناك زيادة هائلة في عدد الإصابات ونسب الفحوص الإيجابية وصلت في بعض الأوقات إلى 40-50%، لافتة إلى أنها بدأت بالانحسار تدريجيا، مرجحة أن حدة الموجة الرابعة ستكون أقل من ناحية شدة المرض ودخول المستشفيات، مع زيادة سريعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.وأظهرت دراسة استقصاء وبائي أجرته وزارة الصحة الأردنية، شمل حوالي 1000 من مصابي أوميكرون، أن حوالي 68% من المصابين كانوا في الفئة العمرية من 20-40 عاما موزعة بالتساوي تقريبا بين الذكور والإناث.وأكدت رائدة القطب أن 47% من الأعراض كانت عبارة عن حرارة وسعال واحتقان بالأنف وألم في المفاصل والجسم، وبحة في الصوت والصداع، مع ملاحظة أن 1% فقط كان لديهم فقدان لحاستي الشم والتذوق، ولم يتجاوز عدد الذين دخلوا المستشفى الـ 5 أشخاص.وناشدت المسؤولة مواطنيها بتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، مع ضرورة الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي.

https://arabic.sputniknews.com/20211229/الأردن-يؤجل-تخفيض-الحجر-المنزلي-لمصابي-أوميكرون-في-البلاد-1054724225.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار الأردن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة