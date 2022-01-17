https://arabic.sputniknews.com/20220117/وزير-الخارجية-المصري-يجري-اتصالا-بنظيره-الإماراتي-ويعلق-على-العمل-الإرهابي-ضد-أبو-ظبي-1056445894.html

وزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره الإماراتي ويعلق على "العمل الإرهابي ضد أبو ظبي"

وزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره الإماراتي ويعلق على "العمل الإرهابي ضد أبو ظبي"

أدانت مصر، اليوم الاثنين، "أي عمل إرهابي تنفذه جماعة أنصار الله ضد الإمارات"، بعد انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق قرب مطار أبوظبي الدولي، ما... 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T16:52+0000

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وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد، عن تضامن مصر، حكومةً وشعبًا، مع دولة الإمارات الشقيقة جراء هذا الحادث ومواساتها لفقدان الأرواح، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.وأشار إلى "متابعة ما نُقل عن ميليشيا الحوثي غير الشرعية بشأن تنفيذ عملية نوعية في العمق الإماراتي"، مؤكدًا "إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعمها لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها".ونقل وزير الخارجية المصري لنظيره الإماراتي، موقف بلاده "الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات، والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة، والعلاقات الأخوية الحميمة التي تربط بين شعبي البلدين".وكانت شرطة أبوظبي أعلنت السيطرة على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح، وأعلنت سقوط 3 قتلى، أحدهم باكستاني واثنين من الجنسية الهندية، مع إصابة 6 آخرين في الحادثة، حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).وقالت الشرطة، إنها رصدت طائرتين مسيرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة، وأشارت إلى احتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وأنه قد وقع حريق "بسيط" في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية، مضيفا أنه "يتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء: وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

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