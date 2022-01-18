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أردوغان: الرئيس الإسرائيلي قد يزور تركيا
أردوغان: الرئيس الإسرائيلي قد يزور تركيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتواصل مع رئيس إسرائيل إسحاق هيرتسوغ، مشيرا إلى أن الرئيس الإسرائيلي يمكن أن يزور تركيا. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T17:13+0000
2022-01-18T17:56+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك تعليقا عن العلاقات بين تركيا وإسرائيل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء، في تدوينة على "تويتر".وعلق أردوغان على احتمالية التعاون مع إسرائيل في شرق المتوسط، مؤكدا أن "الهدف هو إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية".وفي تصريحات سابقة، اليوم الثلاثاء أيضا، قال الرئيس التركي إن مشروع نقل الغاز المشترك بين إسرائيل واليونان وقبرص، غير قابل للتطبيق، داعيا إلى نقل الغاز إلى أوروبا عبر بلاده.وقال أردوغان: "يجب نقل الغاز عبر تركيا، مضيفا: "من الممكن أن نناقش شروط ذلك مع إسرائيل".
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العالم, أخبار تركيا اليوم

أردوغان: الرئيس الإسرائيلي قد يزور تركيا

17:13 GMT 18.01.2022 (تم التحديث: 17:56 GMT 18.01.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتواصل مع رئيس إسرائيل إسحاق هيرتسوغ، مشيرا إلى أن الرئيس الإسرائيلي يمكن أن يزور تركيا.
جاء ذلك تعليقا عن العلاقات بين تركيا وإسرائيل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء، في تدوينة على "تويتر".
وعلق أردوغان على احتمالية التعاون مع إسرائيل في شرق المتوسط، مؤكدا أن "الهدف هو إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية".
وقال أردوغان: "سنبذل ما بوسعنا إذا كان هذا الأمر قائما على أساس الربح المتبادل".
وفي تصريحات سابقة، اليوم الثلاثاء أيضا، قال الرئيس التركي إن مشروع نقل الغاز المشترك بين إسرائيل واليونان وقبرص، غير قابل للتطبيق، داعيا إلى نقل الغاز إلى أوروبا عبر بلاده.
وجاء تصريح أردوغان بعد أيام من إعلان سحب الدعم الأمريكي للمشروع بسبب التكلفة العالية.
وقال أردوغان: "يجب نقل الغاز عبر تركيا، مضيفا: "من الممكن أن نناقش شروط ذلك مع إسرائيل".
© Sputnikمنظمة غاز شرق المتوسط
منظمة غاز شرق المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
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