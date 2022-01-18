إسبانيا تمنح الشباب مدفوعات مالية لمساعدتهم على التحرر من منازل الآباء

بداية من هذا الشهر، يمكن للإسبان الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما ويقل دخلهم السنوي عن 24318 يورو، طلب الدعم الشهري لاستئجار شقة لمدة عامين، حسبما نقلت وكالة "رويترز".جاء ذلك على لسان وزيرة الإسكان راكيل سانشيز في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، مضيفة أن الدعم "عنصر مهم حتى تتوقف (أسعار) الإسكان عن أن تكون عقبة أمام تحرر الشباب".في إسبانيا، توجد واحدة من أعلى نسب الشباب الذين يعيشون مع آبائهم في أوروبا؛ ما يصل إلى 55% من الشباب بين 25 إلى 29 عاما في عام 2020، وبزيادة 6.5% منذ عام 2013.ويرتبط هذا الرقم ارتباطا وثيقا بالبطالة المرتفعة بشكل كبير بين الشباب في إسبانيا، حيث يعتبر 29% من الأشخاص دون سن 25 عاما عاطلين عن العمل.
قررت الحكومة الإسبانية دفع مساعدة شهرية بقيمة 250 يورو (284 دولارا) للشباب من ذوي الدخل المنخفض لمساعدتهم على ترك منازل الآباء، في ظل اعتماد الصغار في البلاد على والديهم لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف الإسكان.
بداية من هذا الشهر، يمكن للإسبان الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما ويقل دخلهم السنوي عن 24318 يورو، طلب الدعم الشهري لاستئجار شقة لمدة عامين، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
جاء ذلك على لسان وزيرة الإسكان راكيل سانشيز في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، مضيفة أن الدعم "عنصر مهم حتى تتوقف (أسعار) الإسكان عن أن تكون عقبة أمام تحرر الشباب".