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https://arabic.sputniknews.com/20220118/إسبانيا-تمنح-الشباب-مدفوعات-مالية-لمساعدتهم-على-التحرر-من-منازل-الآباء-1056496320.html
إسبانيا تمنح الشباب مدفوعات مالية لمساعدتهم على التحرر من منازل الآباء
إسبانيا تمنح الشباب مدفوعات مالية لمساعدتهم على التحرر من منازل الآباء
قررت الحكومة الإسبانية دفع مساعدة شهرية بقيمة 250 يورو (284 دولارا) للشباب من ذوي الدخل المنخفض لمساعدتهم على ترك منازل الآباء، في ظل اعتماد الصغار في البلاد... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T15:37+0000
2022-01-18T15:37+0000
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بداية من هذا الشهر، يمكن للإسبان الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما ويقل دخلهم السنوي عن 24318 يورو، طلب الدعم الشهري لاستئجار شقة لمدة عامين، حسبما نقلت وكالة "رويترز".جاء ذلك على لسان وزيرة الإسكان راكيل سانشيز في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، مضيفة أن الدعم "عنصر مهم حتى تتوقف (أسعار) الإسكان عن أن تكون عقبة أمام تحرر الشباب".في إسبانيا، توجد واحدة من أعلى نسب الشباب الذين يعيشون مع آبائهم في أوروبا؛ ما يصل إلى 55% من الشباب بين 25 إلى 29 عاما في عام 2020، وبزيادة 6.5% منذ عام 2013.ويرتبط هذا الرقم ارتباطا وثيقا بالبطالة المرتفعة بشكل كبير بين الشباب في إسبانيا، حيث يعتبر 29% من الأشخاص دون سن 25 عاما عاطلين عن العمل.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/البلدان-الفقيرة-تواجه-خطرا-مع-ارتفاع-مدفوعات-الديون-ودولة-عربية-بين-المهددين-1056495043.html
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العالم, منوعات

إسبانيا تمنح الشباب مدفوعات مالية لمساعدتهم على التحرر من منازل الآباء

15:37 GMT 18.01.2022
© REUTERS / Jon Nazca ثوران بركان في جزيرة الكناري لا بالما في إسبانيا، 27 سبتمبر 2021
 ثوران بركان في جزيرة الكناري لا بالما في إسبانيا، 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Jon Nazca
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قررت الحكومة الإسبانية دفع مساعدة شهرية بقيمة 250 يورو (284 دولارا) للشباب من ذوي الدخل المنخفض لمساعدتهم على ترك منازل الآباء، في ظل اعتماد الصغار في البلاد على والديهم لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف الإسكان.
بداية من هذا الشهر، يمكن للإسبان الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما ويقل دخلهم السنوي عن 24318 يورو، طلب الدعم الشهري لاستئجار شقة لمدة عامين، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
جاء ذلك على لسان وزيرة الإسكان راكيل سانشيز في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، مضيفة أن الدعم "عنصر مهم حتى تتوقف (أسعار) الإسكان عن أن تكون عقبة أمام تحرر الشباب".
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في إسبانيا، توجد واحدة من أعلى نسب الشباب الذين يعيشون مع آبائهم في أوروبا؛ ما يصل إلى 55% من الشباب بين 25 إلى 29 عاما في عام 2020، وبزيادة 6.5% منذ عام 2013.
ويرتبط هذا الرقم ارتباطا وثيقا بالبطالة المرتفعة بشكل كبير بين الشباب في إسبانيا، حيث يعتبر 29% من الأشخاص دون سن 25 عاما عاطلين عن العمل.
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