تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220118/الحرس-الثوري-أعداء-إيران-أدركوا-أن-أي-هجوم-يستهدف-البلاد-سيلقى-ردا-مدمرا-1056505874.html
الحرس الثوري: أعداء إيران أدركوا أن أي هجوم يستهدف البلاد سيلقى ردا مدمرا
الحرس الثوري: أعداء إيران أدركوا أن أي هجوم يستهدف البلاد سيلقى ردا مدمرا
قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء علي فدوي، اليوم الثلاثاء، إن جبهة المقاومة تتعاظم يوما بعد يوم وتمضي إلى الأمام قدما في سياق أهدافها للدفاع... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T21:34+0000
2022-01-18T21:34+0000
أخبار العالم الآن
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/10/1047812796_0:89:2500:1495_1920x0_80_0_0_6829cc82555f16183da03e877be0f3db.jpg
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات علي فدوي جاءت على هامش مراسم إحياء ذكرى "الجنرال الشهيد إسماعيل دقائقي"، في مجمع "فجر" التابع للحرس الثوري بمدينة الأهواز، جنوب غربي البلاد.وأكد اللواء علي فدوي أن "الشهيد إسماعيل دقائقي إلى جانب رفاقه من الشهداء من فيلق بدر، قدموا أرواحهم دفاعا عن النظام الإسلامي، وقد انطلقت جبهات المقاومة لمواصلة نهج هؤلاء الشهداء في ساحات أخرى".وأشار المسؤول في الحرس الثوري إلى أن "الثورة الإسلامية" بلغت اليوم أعلى مستويات الردع، وأن أعداء إيران أدركوا أن أي هجوم يستهدف البلاد سيلقى ردا مدمرا، لافتا إلى أن الوحدة والتلاحم باتا رمزا للنجاح والازدهار في إيران، مؤكدا أن نهج "الشهداء المنتسبين إلى فيلق بدر سيتواصل ورفاق دربهم في محور المقاومة، ماضون في الجهاد حتى القضاء على أعداء الأمة تماما".ويشار إلى أن نائب قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني، العميد علي رضا إلهامي، قد شدد، السبت الماضي، على أن أي خرق لأجواء بلاده سيجابه برد حازم وقاس للقوات المسلحة الإيرانية.وجاءت تصريحات العميد إلهامي لدى تفقده لمنطقة الدفاع الجوي في منطقة تبريز شمال غربي إيران، والتي شدد خلالها على أن أمن الأجواء الإيرانية يعد الخط الأحمر للقوات المسلحة، مشيدا بذكاء ودقة عمل كوادر الدفاع الجوي الإيرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/الدفاع-الجوي-الإيراني-سنرد-بحزم-وقسوة-على-أي-خرق-لأجوائنا-1056252493.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/10/1047812796_196:0:2305:1582_1920x0_80_0_0_6ff169a37a265a46568e305a1afce641.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, إيران

الحرس الثوري: أعداء إيران أدركوا أن أي هجوم يستهدف البلاد سيلقى ردا مدمرا

21:34 GMT 18.01.2022
© AFP 2021 / HOالحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في "مناورات الرسول الأعظم"
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / HO
تابعنا عبر
قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء علي فدوي، اليوم الثلاثاء، إن جبهة المقاومة تتعاظم يوما بعد يوم وتمضي إلى الأمام قدما في سياق أهدافها للدفاع عن القيم الإسلامية.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات علي فدوي جاءت على هامش مراسم إحياء ذكرى "الجنرال الشهيد إسماعيل دقائقي"، في مجمع "فجر" التابع للحرس الثوري بمدينة الأهواز، جنوب غربي البلاد.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
الدفاع الجوي الإيراني: سنرد بحزم وقسوة على أي خرق لأجوائنا
15 يناير, 21:28 GMT
وأكد اللواء علي فدوي أن "الشهيد إسماعيل دقائقي إلى جانب رفاقه من الشهداء من فيلق بدر، قدموا أرواحهم دفاعا عن النظام الإسلامي، وقد انطلقت جبهات المقاومة لمواصلة نهج هؤلاء الشهداء في ساحات أخرى".
وأشار المسؤول في الحرس الثوري إلى أن "الثورة الإسلامية" بلغت اليوم أعلى مستويات الردع، وأن أعداء إيران أدركوا أن أي هجوم يستهدف البلاد سيلقى ردا مدمرا، لافتا إلى أن الوحدة والتلاحم باتا رمزا للنجاح والازدهار في إيران، مؤكدا أن نهج "الشهداء المنتسبين إلى فيلق بدر سيتواصل ورفاق دربهم في محور المقاومة، ماضون في الجهاد حتى القضاء على أعداء الأمة تماما".
ويشار إلى أن نائب قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني، العميد علي رضا إلهامي، قد شدد، السبت الماضي، على أن أي خرق لأجواء بلاده سيجابه برد حازم وقاس للقوات المسلحة الإيرانية.
وجاءت تصريحات العميد إلهامي لدى تفقده لمنطقة الدفاع الجوي في منطقة تبريز شمال غربي إيران، والتي شدد خلالها على أن أمن الأجواء الإيرانية يعد الخط الأحمر للقوات المسلحة، مشيدا بذكاء ودقة عمل كوادر الدفاع الجوي الإيرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:38 GMTأهداف مباراة المغرب والغابون (2 - 2) في بطولة الأمم الأفريقية... فيديو
21:34 GMTالحرس الثوري: أعداء إيران أدركوا أن أي هجوم يستهدف البلاد سيلقى ردا مدمرا
21:29 GMTماذا وراء دعوات العصيان المدني في السودان.. وهل يحقق أهدافه؟
21:08 GMTانفجار على متن سفينة حربية هندية في مومباي يقتل 3 جنود
20:52 GMTويليامز: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا أسهم في استبدال خطاب الحرب بخطاب الحوار
20:26 GMTمصر تعلن إصابة اثنين من مواطنيها خلال هجمات أبو ظبي
20:22 GMTويليامز لـ"سبوتنيك": نحث برلمان ليبيا للتركيز على إجراء الانتخابات بدلا من تبني تغيير الحكومة
20:07 GMTوكالة الدواء الأوروبية: تطعيم النساء الحوامل بلقاحات كورونا "آمن تماما"
19:35 GMTمسؤولون: الرئيس الإسرائيلي تلقى دعوة من أردوغان لزيارة تركيا
19:32 GMTتقارير: أوكرانيا تلقت أسلحة "قادرة على تدمير الدبابات الروسية" من بريطانيا
19:18 GMTروسيا تنفي مقتل أو إصابة أي من مواطنيها خلال الاحتجاجات الأخيرة في السودان
19:15 GMT الإمارات تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لإدانة هجمات الحوثيين على أبوظبي
19:09 GMTالسفيرة نميرة نجم: الهجرة من أفريقيا لن تتوقف في ظل ضعف التنمية ونأمل في تعاون أكبر مع روسيا
18:53 GMTبعد طعنها على جلسة البرلمان... لماذا تحاول بعض الجهات منع استكمال المؤسسات الدستورية في العراق؟
18:49 GMTبعد استهداف أبو ظبي... ماذا قال السيسي لمحمد بن زايد
18:45 GMTالصحة العالمية: فيروس كورونا لن يختفي تماما لكن هناك فرصة لإنهاء حالة الطوارئ
18:32 GMTالمغرب يتعادل مع الغابون (2 - 2) في بطولة الأمم الأفريقية
18:26 GMTمع تجدد المواجهات... هل تشعل أحداث حي الشيخ جراح انتفاضة فلسطينية جديدة؟
18:01 GMTفلسطين الأكثر تصويتا عربيا لصالح اللاعب المصري محمد صلاح في جائزة "ذا بيست" 2021
17:48 GMTالفلسطينيون يشيعون جثمان "أيقونة" المقاومة الشعبية الفلسطينية