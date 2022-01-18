https://arabic.sputniknews.com/20220118/الصين-تحث-الغرب-على-عدم-الإسراع-في-رفع-الفائدة-وتحذر-من-تداعيات-خطيرة-1056500668.html

الصين تحث الغرب على عدم الإسراع في رفع الفائدة وتحذر من "تداعيات خطيرة"

الصين تحث الغرب على عدم الإسراع في رفع الفائدة وتحذر من "تداعيات خطيرة"

حثت الصين البنوك المركزية الغربية على عدم رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة في سبيل محاربة التضخم، لأنها بذلك ستسير عكس اتجاه محاربة التباطؤ الاقتصادي الحاد. 18.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-18T17:43+0000

2022-01-18T17:43+0000

2022-01-18T17:43+0000

اقتصاد

العالم

الصين

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ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم الاثنين، اقتصادات العالم الرئيسية إلى تحفيز النمو من خلال تنسيق سياساتها مع استمرار العالم في العمل على تجاوز الاضطرابات الناجمة عن الجائحة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن".وأخبر شي الحضور في المنتدى الاقتصادي العالمي 2022: "تعطلت السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد العالمية، وأسعار السلع الأساسية مستمرة في الارتفاع، وإمدادات الطاقة لا تزال شحيحة".وأضاف في كلمته عبر الإنترنت، أن هذه المخاطر تعقد بعضها البعض وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي، محذرا من آثار رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة للغاية، والتي يرى أنها تهدد الاستقرار المالي العالمي.وقال شي: "إذا ضغطت الاقتصادات الكبرى على المكابح أو اتخذت منعطفا في سياساتها النقدية، فستكون هناك تداعيات سلبية خطيرة. ستشكل تحديات للاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي وستتحمل الدول النامية وطأتها".أشار الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة 3 مرات في عام 2022، فيما أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سينهي برنامج شراء السندات في مارس/ آذار.رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الشهر الماضي بالفعل، ليصبح أول بنك كبير يفعل ذلك منذ أن بدأ الوباء. أيضا رفعت البنوك المركزية في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية أسعار الفائدة بقوة لتهدئة التضخم.لكن الصين تتخذ مسارا مختلفا مع تباطؤ اقتصادها وتكافح مع تحديات الحفاظ على الزخم مع التمسك بإستراتيجيتها "صفر كوفيد"، وهي سياسة صارمة لإغلاق المناطق لمنع تفشي المرض، والتي عزلت البلاد عن الكثير من دول العالم.

https://arabic.sputniknews.com/20220116/ما-المخاطر-الاقتصادية-التي-تواجه-العالم-مع-تلاشي-تأثير-الجائحة؟-1056269106.html

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اقتصاد, العالم, الصين