بعد استهداف أبو ظبي... تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ومحمد بن زايد

وحسب بيان الرئاسة المصرية، قدم السيسي تعازيه لابن زايد في ضحايا الهجوم الغادر الذي الذي وقع بالقرب من مطار أبو ظبي الدولي.وعبر الرئيس المصري عن إدانة بلاده حكومة وشعباً لهذا العمل الإرهابي من قبل ميليشيات الحوثى الذي استهدف أراضي دولة الامارات.كما شدد السيسي على ارتباط أمن واستقرار دولة الامارات بالأمن القومي المصري؛ امتداداً للعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ أمس الاثنين، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة نفذته جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين).وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.
وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ أمس الاثنين، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة نفذته جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين).