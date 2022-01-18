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https://arabic.sputniknews.com/20220118/بعد-استهداف-أبو-ظبي-تفاصيل-الاتصال-الهاتفي-بين-السيسي-ومحمد-بن-زايد-1056502091.html
بعد استهداف أبو ظبي... تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ومحمد بن زايد
بعد استهداف أبو ظبي... تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ومحمد بن زايد
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وذلك على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T18:49+0000
2022-01-18T18:49+0000
أنصار الله
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب بيان الرئاسة المصرية، قدم السيسي تعازيه لابن زايد في ضحايا الهجوم الغادر الذي الذي وقع بالقرب من مطار أبو ظبي الدولي.وعبر الرئيس المصري عن إدانة بلاده حكومة وشعباً لهذا العمل الإرهابي من قبل ميليشيات الحوثى الذي استهدف أراضي دولة الامارات.كما شدد السيسي على ارتباط أمن واستقرار دولة الامارات بالأمن القومي المصري؛ امتداداً للعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ أمس الاثنين، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة نفذته جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين).وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/وكالة-تنشر-صور-أقمار-صناعية-تظهر-آثار-هجوم-دام-بموقع-نفطي-في-أبو-ظبي-1056472935.html
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أنصار الله, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

بعد استهداف أبو ظبي... تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ومحمد بن زايد

18:49 GMT 18.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالسيسي في جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك
السيسي في جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وذلك على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبو ظبي الدولي وأسفر عن قتلى وجرحى.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، قدم السيسي تعازيه لابن زايد في ضحايا الهجوم الغادر الذي الذي وقع بالقرب من مطار أبو ظبي الدولي.
وعبر الرئيس المصري عن إدانة بلاده حكومة وشعباً لهذا العمل الإرهابي من قبل ميليشيات الحوثى الذي استهدف أراضي دولة الامارات.
وأكد دعم وتضامن مصر مع دولة الإمارات، وما تتخذه من خطوات وإجراءات من أجل الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها من الشعب الإماراتي الشقيق.
كما شدد السيسي على ارتباط أمن واستقرار دولة الامارات بالأمن القومي المصري؛ امتداداً للعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
مقاتلة جنرال ديناميكس إف -16 فايتنج فالكون متعددة المهام، خلال معرض دبي للطيران 2021 في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
وكالة تنشر صور أقمار صناعية تظهر آثار هجوم دام بموقع نفطي في أبو ظبي
08:56 GMT
وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ أمس الاثنين، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة نفذته جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين).
وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.
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