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فايزر: العلاج الفموي "باكسلوفيد" فعال ضد متحور أوميكرون
فايزر: العلاج الفموي "باكسلوفيد" فعال ضد متحور أوميكرون
قالت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" اليوم الثلاثاء، إن علاجها الفموي "باكسلوفيد" أظهر فعاليته ضد متحور فيروس كورونا "أوميكرون" خلال الاختبارات المعملية. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T21:54+0000
2022-01-18T21:54+0000
فيروس كورونا
أوميكرون
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واشنطن- سبوتنيك. وجاء في بيان للشركة: "شاركت فايزر اليوم نتائج دراسات متعددة توضح أن الفعالية المختبرية للنيرماترلفير، مثبط الأنزيم البروتيني الرئيسي النشط لدواء باكسلوفيد، يتم الحفاظ عليه ضد متحور أوميكرون".وأضاف: "مجتمعة، تشير هذه الدراسات في المختبر إلى أن باكسلوفيد لديه القدرة على الحفاظ على تركيزات البلازما مرات عدة أعلى من الكمية المطلوبة لمنع أوميكرون من التكاثر في الخلايا".وقال كبير المسؤولين العلميين في شركة "فايزر" ميكائيل دولستن، في البيان إن "باكسلوفيد" مصمم خصيصا للاحتفاظ بكفاءته ضد المتحورات المختلفة لفيروس كورونا الجديد.وأشار البيان إلى أن "باكسلوفيد" متاح حاليا فقط للاستخدام الطارئ أو المشروط في العديد من البلدان حول العالم. "باكسلوفيد" هو علاج حبوب لحالات كوفيد الخفيفة إلى المتوسطة.ويسمح بتناوله للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكبر ويزنون 88 رطلا (40 كيلوجراما تقريبا)، والذين هم أكثر عرضة للتطور إلى حالات إصابة حادة.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/أمريكا-تجيز-استخدام-حبوب-فايزر-المضادة-لكوفيد-1054468683.html
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فيروس كورونا, أوميكرون

فايزر: العلاج الفموي "باكسلوفيد" فعال ضد متحور أوميكرون

21:54 GMT 18.01.2022
© Photo / pixabay/moritz320دواء الأسبرين
دواء الأسبرين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Photo / pixabay/moritz320
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قالت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" اليوم الثلاثاء، إن علاجها الفموي "باكسلوفيد" أظهر فعاليته ضد متحور فيروس كورونا "أوميكرون" خلال الاختبارات المعملية.
واشنطن- سبوتنيك. وجاء في بيان للشركة: "شاركت فايزر اليوم نتائج دراسات متعددة توضح أن الفعالية المختبرية للنيرماترلفير، مثبط الأنزيم البروتيني الرئيسي النشط لدواء باكسلوفيد، يتم الحفاظ عليه ضد متحور أوميكرون".
وأضاف: "مجتمعة، تشير هذه الدراسات في المختبر إلى أن باكسلوفيد لديه القدرة على الحفاظ على تركيزات البلازما مرات عدة أعلى من الكمية المطلوبة لمنع أوميكرون من التكاثر في الخلايا".
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وقال كبير المسؤولين العلميين في شركة "فايزر" ميكائيل دولستن، في البيان إن "باكسلوفيد" مصمم خصيصا للاحتفاظ بكفاءته ضد المتحورات المختلفة لفيروس كورونا الجديد.
وأشار البيان إلى أن "باكسلوفيد" متاح حاليا فقط للاستخدام الطارئ أو المشروط في العديد من البلدان حول العالم. "باكسلوفيد" هو علاج حبوب لحالات كوفيد الخفيفة إلى المتوسطة.
ويسمح بتناوله للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكبر ويزنون 88 رطلا (40 كيلوجراما تقريبا)، والذين هم أكثر عرضة للتطور إلى حالات إصابة حادة.
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