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https://arabic.sputniknews.com/20220118/وكالة-إيرانية-رئيسي-يجري-زيارة-مهمة-إلى-الإمارات-خلال-أسابيع-1056475013.html
وكالة إيرانية: رئيسي يجري زيارة مهمة إلى الإمارات خلال أسابيع
وكالة إيرانية: رئيسي يجري زيارة مهمة إلى الإمارات خلال أسابيع
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيجري زيارة مهمة إلى الإمارات خلال الأسابيع القليلة القادمة. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T09:50+0000
2022-01-18T09:50+0000
أخبار إيران
أنصار الله
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ونقلت شبكة إيران بالعربي، عن مصدر مطلع، قوله إن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيجري زيارة مهمة للإمارات خلال الأسابيع القليلة القادمة"، مؤكدا أن "الزيارة ستعكس بوضوح حسن نوايا طهران تجاه دول الجوار وانفتاح الحكومة الإيرانية الجديدة على المنطقة".يأتي ذلك بعد هجوم مفاجئ تعرضت له أراضي الإمارات أمس الاثنين، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.وأكد أن أنصار الله، "لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، معلنا "دولة الإمارات غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن".وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.دعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".وأكد البيان، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".
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أخبار إيران, أنصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

وكالة إيرانية: رئيسي يجري زيارة مهمة إلى الإمارات خلال أسابيع

09:50 GMT 18.01.2022
© REUTERS / HANDOUTمرشح الرئاسة الإيراني إبراهيم رئيسي
مرشح الرئاسة الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / HANDOUT
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ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيجري زيارة مهمة إلى الإمارات خلال الأسابيع القليلة القادمة.
ونقلت شبكة إيران بالعربي، عن مصدر مطلع، قوله إن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيجري زيارة مهمة للإمارات خلال الأسابيع القليلة القادمة"، مؤكدا أن "الزيارة ستعكس بوضوح حسن نوايا طهران تجاه دول الجوار وانفتاح الحكومة الإيرانية الجديدة على المنطقة".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
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يأتي ذلك بعد هجوم مفاجئ تعرضت له أراضي الإمارات أمس الاثنين، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
وأكد أن أنصار الله، "لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، معلنا "دولة الإمارات غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن".
وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.
وزير خارجية الإمارات أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2021
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16 نوفمبر 2021, 00:20 GMT
وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.
دعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".
وأكد البيان، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".
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