تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بايدن يحذر من "كارثة" إذا غزت روسيا أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220119/بايدن-يحذر-من-كارثة-إذا-غزت-روسيا-أوكرانيا-1056710373.html
بايدن يحذر من "كارثة" إذا غزت روسيا أوكرانيا
بايدن يحذر من "كارثة" إذا غزت روسيا أوكرانيا
حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، من "كارثة" إذا ما أقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T21:55+0000
2022-01-19T22:11+0000
روسيا
أمريكا الشمالية
أخبار عالمية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1054446928_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_16e1f45ca1800f7d3d3896182b6a4273.jpg
وأفادت وكالة رويترز، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي يتوقع قيام الرئيس الروسي بتحرك داخل أوكرانيا، لكنه قال إن الإقدام على غزو شامل سيؤدي إلى رد واسع النطاق سيكون مكلفا لروسيا ولاقتصادها.وأضاف جو بايدن في مؤتمر صحفي، عقد في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء "توقعي أنه سيتحرك... لابد أن يقوم بشيء". ومضى يقول إن روسيا ستحاسب وستواجه كارثة إذا قامت بغزو أوكرانيا.وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، متحدثا أمام السفارة الأمريكية في كييف، إن واشنطن تفضل حل الموقف مع موسكو بشأن أوكرانيا سلميا.ووصل بلينكن إلى أوكرانيا في إطار زيارة مخططة. وقال بلينكن:ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
أمريكا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1054446928_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_a0404a9e38d3fb191350eb12f7581aac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أمريكا الشمالية, أخبار عالمية

بايدن يحذر من "كارثة" إذا غزت روسيا أوكرانيا

21:55 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 22:11 GMT 19.01.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
تابعنا عبر
يتبع
حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، من "كارثة" إذا ما أقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا.
وأفادت وكالة رويترز، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي يتوقع قيام الرئيس الروسي بتحرك داخل أوكرانيا، لكنه قال إن الإقدام على غزو شامل سيؤدي إلى رد واسع النطاق سيكون مكلفا لروسيا ولاقتصادها.
وأضاف جو بايدن في مؤتمر صحفي، عقد في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء "توقعي أنه سيتحرك... لابد أن يقوم بشيء". ومضى يقول إن روسيا ستحاسب وستواجه كارثة إذا قامت بغزو أوكرانيا.
وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، متحدثا أمام السفارة الأمريكية في كييف، إن واشنطن تفضل حل الموقف مع موسكو بشأن أوكرانيا سلميا.
ووصل بلينكن إلى أوكرانيا في إطار زيارة مخططة. وقال بلينكن:

آمل بصدق وصدق أن نبقى على الطريق الدبلوماسي السلمي.

ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.
بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:55 GMTبايدن يحذر من "كارثة" إذا غزت روسيا أوكرانيا
21:53 GMTمسؤول إيراني بارز يؤكد أن الحظر على بلاده فقد تأثيره
21:34 GMTمصر ترافق نيجيريا إلى دور الـ16 بهدف نظيف في شباك السودان... فيديو
21:24 GMTحكومة بوركينا فاسو تقول بعد وقفها لـ"فيسبوك" على أراضيها إنها ليست مجبرة على التبرير
20:36 GMTالاتحاد الأفريقي يؤكد أنه سيدعم كل الجهود لرأب الصدع وترتيب المرحلة الانتقالية في السودان
19:50 GMTسوريا... الرياضة لحماية الأطفال من آثار الحرب
19:41 GMTالعراق.. الصدر يستنكر اعتداء معارضين لنتائج الانتخابات على أحزاب داعمة للأغلبية
19:21 GMTلبنان يتزود بنفط العراق وغاز مصر وكهرباء الأردن لرفع ساعات التغذية إلى 12
18:30 GMTنهاية البث.. مصر تفوز على السودان بهدف دون رد وتتأهل للدور الـ 16
18:21 GMTالإمارات تدعو واشنطن لإعادة تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية
18:17 GMTهل تتجاوز الحرب اليمنية "الخطوط الحمراء" قبل دخولها العام الثامن؟
18:00 GMTالكرملين ينفي تلقي موسكو عرضا لعقد قمة "روسية - أوكرانية" في مدينة القدس
17:57 GMTأردوغان يحث الأتراك على تحويل مدخراتهم بالقطع الأجنبي إلى الليرة
17:50 GMTماذا أخرج سفير إسرائيل في الأمم المتحدة من جيبه خلال اجتماع مجلس الأمن
17:17 GMTتمرين سهل يمكن أن يحسن نشاط الدماغ
17:08 GMTفرنسا تنظم رحلتين لإجلاء العالقين في المغرب‎‎
17:05 GMTتونس... أمني يقتحم مركز التوليد في العاصمة ويعتدي على موظفين
17:04 GMTهجمات أبو ظبي الدامية... كيف ستنتقم الإمارات وهل تتأثر إيران بالعواقب المحتملة
17:04 GMTسوريا... إصابة 12 عنصر حفظ نظام إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلتهم
17:02 GMTمشاهد مروعة... هل هذه فيديوهات الهجوم الدامي الذي استهدف الإمارات؟