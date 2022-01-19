https://arabic.sputniknews.com/20220119/بايدن-يحذر-من-كارثة-إذا-غزت-روسيا-أوكرانيا-1056710373.html

بايدن يحذر من "كارثة" إذا غزت روسيا أوكرانيا

بايدن يحذر من "كارثة" إذا غزت روسيا أوكرانيا

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، من "كارثة" إذا ما أقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا. 19.01.2022, سبوتنيك عربي

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روسيا

أمريكا الشمالية

أخبار عالمية

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وأفادت وكالة رويترز، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي يتوقع قيام الرئيس الروسي بتحرك داخل أوكرانيا، لكنه قال إن الإقدام على غزو شامل سيؤدي إلى رد واسع النطاق سيكون مكلفا لروسيا ولاقتصادها.وأضاف جو بايدن في مؤتمر صحفي، عقد في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء "توقعي أنه سيتحرك... لابد أن يقوم بشيء". ومضى يقول إن روسيا ستحاسب وستواجه كارثة إذا قامت بغزو أوكرانيا.وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، متحدثا أمام السفارة الأمريكية في كييف، إن واشنطن تفضل حل الموقف مع موسكو بشأن أوكرانيا سلميا.ووصل بلينكن إلى أوكرانيا في إطار زيارة مخططة. وقال بلينكن:ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.

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