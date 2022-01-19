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https://arabic.sputniknews.com/20220119/حكومة-بوركينا-فاسو-تقول-بعد-وقفها-لـفيسبوك-على-أراضيها-إنها-ليست-مجبرة-على-التبرير-1056709884.html
حكومة بوركينا فاسو تقول بعد وقفها لـ"فيسبوك" على أراضيها إنها ليست مجبرة على التبرير
حكومة بوركينا فاسو تقول بعد وقفها لـ"فيسبوك" على أراضيها إنها ليست مجبرة على التبرير
علقت حكومة بوركينا فاسو على الجدل الذي أثاره قرارها بوقف "فيسبوك" لأسبوعين على أراضيها، بأنها ليست ملزمة بالتبرير أو تقديم شرح. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T21:24+0000
2022-01-19T21:24+0000
فيسبوك
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القاهرة، 19 يناير - سبوتنيك. وذكر ألكاسوم مايغا، المتحدث باسم الحكومة، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن بلاده ليست ملزمة على التبرير أو الشرح، وعندما يكون لأسباب أمنية ومخاوف أخرى تتعلق بالمصلحة الوطنية، يحق لبوركينا فاسو وضع اللوائح.وأفاد المتحدث بأنه "لا أعرف ما إذا كنتم تريدون منا أن نبرر أو نشرح، ضعوا كل ما تروه في سجل المصلحة العليا للأمة، ولا تنتظروا بالضرورة أن الحكومة تكون ملزمة بالتبرير أو الشرح".وأكد المسؤول البوركيني أن إذا كان لدى بلاده الخيار بين السماح بانتشار انعدام الأمن واتخاذ الإجراءات التي تسمح بالحفاظ على الحد الأدنى من السيطرة على الموقف، فإن الخيار يدور حول المصلحة الوطنية، باعتبارها أعلى من المصالح الخاصة.وقدمت رابطة العاملين بالتجارة الإلكترونية، الذين شهدوا تجارتهم في انهيار، أمس الثلاثاء، طلبا للحكومة بتقديم توضيحات حيال وقف "فيسبوك"، حيث أشار رئيس الرابطة أن جمهور صفحات المتاجر على "فيسبوك" انخفض بنسبة بين 90 و95%.ومن جانبه، طالب حزب "المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم"، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، الحكومة، بعودة الأنترنت للهواتف في أقرب وقت مع تمكين المواطنين من الوصول إلى "فيسبوك"، وذلك بعد انقطاع الأنترنت عن الهواتف وتوقف "فيسبوك" لما يقرب من أسبوعين.وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قطعت الحكومة الأنترنت عن الهواتف لمدة 4 أيام أخرى، قبل أن تعيده ثم تقطعه لأربعة أيام جديدة، بدعوى أسباب أمنية ودفاعية، وذلك إثر دعوات لمظاهرات تطالب بإقالة رئيس البلاد، روش مارك كابوريه، بسبب غياب الأمن وتزايد الهجمات الإرهابية حول البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/اعتقال-8-عسكريين-في-بوركينا-فاسو-للاشتباه-في-تآمرهم-ضد-الحكومة-1055260029.html
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فيسبوك, بوركينا فاسو, أخبار العالم الآن

حكومة بوركينا فاسو تقول بعد وقفها لـ"فيسبوك" على أراضيها إنها ليست مجبرة على التبرير

21:24 GMT 19.01.2022
© REUTERS / DADO RUVICشعار شركو ميتا، فيسبوك
شعار شركو ميتا، فيسبوك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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علقت حكومة بوركينا فاسو على الجدل الذي أثاره قرارها بوقف "فيسبوك" لأسبوعين على أراضيها، بأنها ليست ملزمة بالتبرير أو تقديم شرح.
القاهرة، 19 يناير - سبوتنيك. وذكر ألكاسوم مايغا، المتحدث باسم الحكومة، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن بلاده ليست ملزمة على التبرير أو الشرح، وعندما يكون لأسباب أمنية ومخاوف أخرى تتعلق بالمصلحة الوطنية، يحق لبوركينا فاسو وضع اللوائح.
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وأفاد المتحدث بأنه "لا أعرف ما إذا كنتم تريدون منا أن نبرر أو نشرح، ضعوا كل ما تروه في سجل المصلحة العليا للأمة، ولا تنتظروا بالضرورة أن الحكومة تكون ملزمة بالتبرير أو الشرح".
وأكد المسؤول البوركيني أن إذا كان لدى بلاده الخيار بين السماح بانتشار انعدام الأمن واتخاذ الإجراءات التي تسمح بالحفاظ على الحد الأدنى من السيطرة على الموقف، فإن الخيار يدور حول المصلحة الوطنية، باعتبارها أعلى من المصالح الخاصة.
وقدمت رابطة العاملين بالتجارة الإلكترونية، الذين شهدوا تجارتهم في انهيار، أمس الثلاثاء، طلبا للحكومة بتقديم توضيحات حيال وقف "فيسبوك"، حيث أشار رئيس الرابطة أن جمهور صفحات المتاجر على "فيسبوك" انخفض بنسبة بين 90 و95%.
ومن جانبه، طالب حزب "المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم"، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، الحكومة، بعودة الأنترنت للهواتف في أقرب وقت مع تمكين المواطنين من الوصول إلى "فيسبوك"، وذلك بعد انقطاع الأنترنت عن الهواتف وتوقف "فيسبوك" لما يقرب من أسبوعين.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قطعت الحكومة الأنترنت عن الهواتف لمدة 4 أيام أخرى، قبل أن تعيده ثم تقطعه لأربعة أيام جديدة، بدعوى أسباب أمنية ودفاعية، وذلك إثر دعوات لمظاهرات تطالب بإقالة رئيس البلاد، روش مارك كابوريه، بسبب غياب الأمن وتزايد الهجمات الإرهابية حول البلاد.
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