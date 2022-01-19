ماكرون يدعو الأوروبيين للحوار مع روسيا ويبين دفعه بهذا الاتجاه منذ سنوات

صرح ماكرون أمام المشرعين في البرلمان الأوروبي خلال كلمته الافتتاحية في الجلسة المكتملة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، شرقي فرنسا، اليوم الأربعاء، بأنه "يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تطوير مقترحات النظام الأمني الجديد، ثم مناقشتها في حلف الناتو، ومن ثم يتم اقتراحها على روسيا".ووصف ماكرون إطار الأمن بأنه يتطلب "إعادة تسلح استراتيجي" بالإضافة إلى محادثات "صريحة ومطلوبة" مع روسيا.وقال ماكرون: "نحتاج إلى أن نبنيها بيننا نحن الأوروبيين ونشاركها مع حلفائنا في الناتو ونقترحها للتفاوض مع روسيا".وأضاف ماكرون أن "الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى حوار مع روسيا"، وصرح أنه شخصيا "كان يدعم ذلك منذ سنوات".وأشار ماكرون إلى أن "مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن الأمن والاستقرار ستطرح خلال الأسابيع المقبلة".وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في وقت سابق، إن "روسيا والاتحاد الأوروبي عليهما العمل من أجل إيجاد طريقة لاستمرار الحوار بين الجانبين، وذلك على الرغم من تدهور العلاقات ووصولها إلى مرحلة هي الأسوأ".وقال ماس، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، "علينا إيجاد طريقة لاستمرار الحوار مع روسيا. روسيا مهمة لنا من أجل تسوية الكثير من الصراعات الدولية".وواصل حديثه بالقول إنه على الرغم من وصول العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى، إلا أنه يجب المحاولة من أجل استمرار الحوار بين الجانبين.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن "الأوروبيين بحاجة إلى بناء إطار جديد للأمن والاستقرار".
صرح ماكرون أمام المشرعين في البرلمان الأوروبي خلال كلمته الافتتاحية في الجلسة المكتملة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، شرقي فرنسا، اليوم الأربعاء، بأنه "يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تطوير مقترحات النظام الأمني الجديد، ثم مناقشتها في حلف الناتو، ومن ثم يتم اقتراحها على روسيا".
ووصف ماكرون إطار الأمن بأنه يتطلب "إعادة تسلح استراتيجي" بالإضافة إلى محادثات "صريحة ومطلوبة" مع روسيا.
وقال ماكرون: "نحتاج إلى أن نبنيها بيننا نحن الأوروبيين ونشاركها مع حلفائنا في الناتو ونقترحها للتفاوض مع روسيا".
وأضاف ماكرون أن "الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى حوار مع روسيا"، وصرح أنه شخصيا "كان يدعم ذلك منذ سنوات".
وأشار ماكرون إلى أن "مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن الأمن والاستقرار ستطرح خلال الأسابيع المقبلة".
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في وقت سابق، إن "روسيا والاتحاد الأوروبي عليهما العمل من أجل إيجاد طريقة لاستمرار الحوار بين الجانبين، وذلك على الرغم من تدهور العلاقات ووصولها إلى مرحلة هي الأسوأ".
وقال ماس، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، "علينا إيجاد طريقة لاستمرار الحوار مع روسيا. روسيا مهمة لنا من أجل تسوية الكثير من الصراعات الدولية".
وواصل حديثه بالقول إنه على الرغم من وصول العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى، إلا أنه يجب المحاولة من أجل استمرار الحوار بين الجانبين.