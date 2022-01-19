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https://arabic.sputniknews.com/20220119/مصدر-روسي-لـسبوتنيك-دوريات-وطائرات-مسيرة-لحماية-مرفأ-اللاذقية-من-هجمات-إرهابية-محتملة--1056704560.html
مصدر روسي لـ"سبوتنيك": دوريات وطائرات مسيرة لحماية مرفأ اللاذقية من هجمات إرهابية محتملة
مصدر روسي لـ"سبوتنيك": دوريات وطائرات مسيرة لحماية مرفأ اللاذقية من هجمات إرهابية محتملة
كشف مصدر عسكري روسي في قاعدة حميميم العسكرية الروسية عن تسيير دوريات منتظمة للشرطة العسكرية الروسية داخل مرفأ اللاذقية ومحيطه. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T16:46+0000
2022-01-19T16:46+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال المصدر إن "الدوريات التي بدأت مهامها منذ أيام، موجهة لحماية المرفأ من أي هجمات قد تنفذها مجموعات إرهابية انطلاقا من ريفي اللاذقية وإدلب".وتابع المصدر أن "طائرات الاستطلاع الروسية بدأت على التوازي أنشطتها في رصد مختلف أقسام ومحطات مرفأ اللاذقية بشكل كامل وعلى مدار الساعة، تزامنا مع استمرار القوات الروسية بتسيير دوريات على كامل أقسام المرفأ ومحيطه".وكشف المصدر أن "معلومات استخباراتية تفيد بأن المجموعات المسلحة المتواجدة في أرياف اللاذقية وإدلب تخطط لتنفيذ هجمات باتجاه مواقع مهمة على الساحل السوري، منها مرفأ اللاذقية، مما استدعى قيام القوات الروسية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية السورية، بتسيير دوريات على أرض مرفأ اللاذقية ضمانا لسلامة هذه المنشأة الحيوية".وأوضح المصدر أن "هذه الإجراءات تشمل أيضا مرفأ طرطوس على الساحل السوري حيث تم زيادة عدد القوات الروسية المسؤولة عن حماية المرفأ، مع قيام طائرات الاستطلاع بجولات رقابية في أجواء الميناء ومحيطه".وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في وقت سابق، أن الطيران الإسرائيلي شن عدوانا صاروخيا على محيط مرفأ اللاذقية.وأكد تلفزيون الإخبارية السورية، أن وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى للعدوان الإسرائيلي.وقال مراسل تلفزيون الإخبارية في اللاذقية إن "العدوان الإسرائيلي تسبب بحرائق في حاويات بمرفأ اللاذقية".وأكد تلفزيون الإخبارية أن عددا من الأبنية السكنية ومشفى "الندى" وعدد من المحلات والمنشآت السياحية تضررت، بسبب شدة الانفجارات التي سببها العدوان الإسرائيلي.وأشار تلفزيون الإخبارية إلى أن فرق الإطفاء لا تزال تعمل على إخماد النيران التي سببها العدوان الإسرائيلي.
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روسيا, أخبار سوريا اليوم

مصدر روسي لـ"سبوتنيك": دوريات وطائرات مسيرة لحماية مرفأ اللاذقية من هجمات إرهابية محتملة

16:46 GMT 19.01.2022
© Sputnik . BASEL SHARTOUHمرفأ اللاذقية
مرفأ اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Sputnik . BASEL SHARTOUH
تابعنا عبر
كشف مصدر عسكري روسي في قاعدة حميميم العسكرية الروسية عن تسيير دوريات منتظمة للشرطة العسكرية الروسية داخل مرفأ اللاذقية ومحيطه.
وقال المصدر إن "الدوريات التي بدأت مهامها منذ أيام، موجهة لحماية المرفأ من أي هجمات قد تنفذها مجموعات إرهابية انطلاقا من ريفي اللاذقية وإدلب".
وتابع المصدر أن "طائرات الاستطلاع الروسية بدأت على التوازي أنشطتها في رصد مختلف أقسام ومحطات مرفأ اللاذقية بشكل كامل وعلى مدار الساعة، تزامنا مع استمرار القوات الروسية بتسيير دوريات على كامل أقسام المرفأ ومحيطه".
وكشف المصدر أن "معلومات استخباراتية تفيد بأن المجموعات المسلحة المتواجدة في أرياف اللاذقية وإدلب تخطط لتنفيذ هجمات باتجاه مواقع مهمة على الساحل السوري، منها مرفأ اللاذقية، مما استدعى قيام القوات الروسية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية السورية، بتسيير دوريات على أرض مرفأ اللاذقية ضمانا لسلامة هذه المنشأة الحيوية".
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وأوضح المصدر أن "هذه الإجراءات تشمل أيضا مرفأ طرطوس على الساحل السوري حيث تم زيادة عدد القوات الروسية المسؤولة عن حماية المرفأ، مع قيام طائرات الاستطلاع بجولات رقابية في أجواء الميناء ومحيطه".
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في وقت سابق، أن الطيران الإسرائيلي شن عدوانا صاروخيا على محيط مرفأ اللاذقية.
وأكد تلفزيون الإخبارية السورية، أن وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى للعدوان الإسرائيلي.
وقال مراسل تلفزيون الإخبارية في اللاذقية إن "العدوان الإسرائيلي تسبب بحرائق في حاويات بمرفأ اللاذقية".
وأكد تلفزيون الإخبارية أن عددا من الأبنية السكنية ومشفى "الندى" وعدد من المحلات والمنشآت السياحية تضررت، بسبب شدة الانفجارات التي سببها العدوان الإسرائيلي.
وأشار تلفزيون الإخبارية إلى أن فرق الإطفاء لا تزال تعمل على إخماد النيران التي سببها العدوان الإسرائيلي.
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