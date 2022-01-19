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معلومات عن الأسطولين المصري والفرنسي بعد تدريباتهما المشتركة في البحر الأحمر
معلومات عن الأسطولين المصري والفرنسي بعد تدريباتهما المشتركة في البحر الأحمر
تنفذ وحدات بحرية من الأسطولين المصري والفرنسي تدريبًا بحريًا عابرًا في البحر الأحمر، ضمن نطاق الأسطول الجنوبي في مصر. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T09:38+0000
2022-01-19T09:38+0000
رصد عسكري
الجيش المصري
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جاء ذلك وفقا لبيان، نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، مشيرا إلى التدريب تشارك فيه فرقاطة الدفاع الجوي الفرنسية "شوفالييه بول" والفرقاطة المصرية "الإسكندرية".ما هي قدرات الأسطولين؟تصنف القوات البحرية المصرية في المرتبة رقم 12 عالميا، بينما تصنف القوات البحرية الفرنسية في المرتبة رقم 16 بين أقوى 140 أسطولا بحريا في العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتمتلك مصر 245 وحدة بحرية بينها حاملتي مروحيات، بينما تمتلك فرنسا 180 وحدة بحرية بينها حاملة طائرات واحدة و3 حاملات مروحيات.ويمتلك الأسطول المصري 13 فرقاطة و7 كورفيتات ولا يمتلك مدمرات، بينما يمتلك الأسطول الفرنسي 10 مدمرات و11 فرقاطة ولا يمتلك كورفيتات.وبينما يمتلك الأسطول المصري 48 سفينة دورية و23 كاسحة ألغام، فإن الأسطول الفرنسي يمتلك 15 سفينة دورية و17 كاسحة ألغام بحرية.ما هو هدف التدريب المشترك بين مصر وفرنسا؟يهدف التدريب البحري العابر بين مصر وفرنسا إلى الارتقاء بمستوى الوحدات المشاركة من الجانبين وتبادل الخبرات، بحسب بيان المتحدث العسكري المصري.كما يشهد التدريب إجراء مجموعة متنوعة من الأنشطة القتالية التي تضم تدريبات الدفاع الجوي عن التشكيلات البحري وتنفيذ مهام الإبحار التكتيكية.
https://arabic.sputniknews.com/20211019/معلومات-عن-أساطيل-الدول-الـ-3-المشاركة-في-التدريبات-البحرية-مع-الأسطول-المصري-1050481599.html
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رصد عسكري, الجيش المصري, أخبار مصر الآن

معلومات عن الأسطولين المصري والفرنسي بعد تدريباتهما المشتركة في البحر الأحمر

09:38 GMT 19.01.2022
© AFP 2021 / FRED TANNEAUالفرقاطة تحيا مصر التابعة للقوات البحرية المصرية
الفرقاطة تحيا مصر التابعة للقوات البحرية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / FRED TANNEAU
تابعنا عبر
تنفذ وحدات بحرية من الأسطولين المصري والفرنسي تدريبًا بحريًا عابرًا في البحر الأحمر، ضمن نطاق الأسطول الجنوبي في مصر.
جاء ذلك وفقا لبيان، نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، مشيرا إلى التدريب تشارك فيه فرقاطة الدفاع الجوي الفرنسية "شوفالييه بول" والفرقاطة المصرية "الإسكندرية".

ما هي قدرات الأسطولين؟

تصنف القوات البحرية المصرية في المرتبة رقم 12 عالميا، بينما تصنف القوات البحرية الفرنسية في المرتبة رقم 16 بين أقوى 140 أسطولا بحريا في العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
سفن حربية أمريكية وإسبانية في البحر المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2021
معلومات عن أساطيل الدول الـ 3 المشاركة في التدريبات البحرية مع الأسطول المصري
19 أكتوبر 2021, 19:59 GMT
وتمتلك مصر 245 وحدة بحرية بينها حاملتي مروحيات، بينما تمتلك فرنسا 180 وحدة بحرية بينها حاملة طائرات واحدة و3 حاملات مروحيات.
ويمتلك الأسطول المصري 13 فرقاطة و7 كورفيتات ولا يمتلك مدمرات، بينما يمتلك الأسطول الفرنسي 10 مدمرات و11 فرقاطة ولا يمتلك كورفيتات.
وتتكون قوة الغواصات المصرية من 8 غواصات، بينما تمتلك فرنسا 10 غواصات.
وبينما يمتلك الأسطول المصري 48 سفينة دورية و23 كاسحة ألغام، فإن الأسطول الفرنسي يمتلك 15 سفينة دورية و17 كاسحة ألغام بحرية.

ما هو هدف التدريب المشترك بين مصر وفرنسا؟

يهدف التدريب البحري العابر بين مصر وفرنسا إلى الارتقاء بمستوى الوحدات المشاركة من الجانبين وتبادل الخبرات، بحسب بيان المتحدث العسكري المصري.
كما يشهد التدريب إجراء مجموعة متنوعة من الأنشطة القتالية التي تضم تدريبات الدفاع الجوي عن التشكيلات البحري وتنفيذ مهام الإبحار التكتيكية.
قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
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