https://arabic.sputniknews.com/20220119/معلومات-عن-الأسطولين-المصري-والفرنسي-بعد-تدريباتهما-المشتركة-في-البحر-الأحمر-1056594082.html

معلومات عن الأسطولين المصري والفرنسي بعد تدريباتهما المشتركة في البحر الأحمر

معلومات عن الأسطولين المصري والفرنسي بعد تدريباتهما المشتركة في البحر الأحمر

تنفذ وحدات بحرية من الأسطولين المصري والفرنسي تدريبًا بحريًا عابرًا في البحر الأحمر، ضمن نطاق الأسطول الجنوبي في مصر. 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T09:38+0000

2022-01-19T09:38+0000

2022-01-19T09:38+0000

رصد عسكري

الجيش المصري

أخبار مصر الآن

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جاء ذلك وفقا لبيان، نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، مشيرا إلى التدريب تشارك فيه فرقاطة الدفاع الجوي الفرنسية "شوفالييه بول" والفرقاطة المصرية "الإسكندرية".ما هي قدرات الأسطولين؟تصنف القوات البحرية المصرية في المرتبة رقم 12 عالميا، بينما تصنف القوات البحرية الفرنسية في المرتبة رقم 16 بين أقوى 140 أسطولا بحريا في العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتمتلك مصر 245 وحدة بحرية بينها حاملتي مروحيات، بينما تمتلك فرنسا 180 وحدة بحرية بينها حاملة طائرات واحدة و3 حاملات مروحيات.ويمتلك الأسطول المصري 13 فرقاطة و7 كورفيتات ولا يمتلك مدمرات، بينما يمتلك الأسطول الفرنسي 10 مدمرات و11 فرقاطة ولا يمتلك كورفيتات.وبينما يمتلك الأسطول المصري 48 سفينة دورية و23 كاسحة ألغام، فإن الأسطول الفرنسي يمتلك 15 سفينة دورية و17 كاسحة ألغام بحرية.ما هو هدف التدريب المشترك بين مصر وفرنسا؟يهدف التدريب البحري العابر بين مصر وفرنسا إلى الارتقاء بمستوى الوحدات المشاركة من الجانبين وتبادل الخبرات، بحسب بيان المتحدث العسكري المصري.كما يشهد التدريب إجراء مجموعة متنوعة من الأنشطة القتالية التي تضم تدريبات الدفاع الجوي عن التشكيلات البحري وتنفيذ مهام الإبحار التكتيكية.

https://arabic.sputniknews.com/20211019/معلومات-عن-أساطيل-الدول-الـ-3-المشاركة-في-التدريبات-البحرية-مع-الأسطول-المصري-1050481599.html

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رصد عسكري, الجيش المصري, أخبار مصر الآن