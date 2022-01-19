https://arabic.sputniknews.com/20220119/هل-تتجاوز-الحرب-اليمنية-الخطوط-الحمراء-قبل-دخولها-العام-الثامن؟-1056706677.html

هل تتجاوز الحرب اليمنية "الخطوط الحمراء" قبل دخولها العام الثامن؟

هل تتجاوز الحرب اليمنية "الخطوط الحمراء" قبل دخولها العام الثامن؟

يرجح مراقبون أن الحرب في اليمن لن تضع "أوزارها" قريبا بعد التصعيد الذي تشهده جبهات القتال برا وبحرا وجوا، الأمر الذي أعاد للأذهان الأسابيع الأولى للحرب قبل 7... 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T18:17+0000

2022-01-19T18:17+0000

2022-01-19T18:17+0000

اليمن

أنصار الله

الحرب في اليمن

قوات التحالف العربي

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حيث أكدت التطورات الأخيرة باستهداف "أنصار الله" للعمق الإماراتي والاستحواذ على سفينة إماراتية قيل إنها كانت تحمل أسلحة بالقرب من المياه الإقليمية، وتكثيف غارات التحالف على صنعاء، أن الحلول لم تظهر حتى الآن في آخر النفق.فهل يتجاوز أطراف الصراع الخطوط الحمراء في الحرب.. أم أن الأوضاع ستعود للتهدئة من جديد؟ بداية، يقول المحلل السياسي اليمني، أكرم الحاج، على ما يبدو أن كل الخيارات مفتوحة، لكن التصعيد الحاصل ومن خلال الغارات التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية والمعارك الشرسة، أعاد الحرب إلى عامها الأول عندما كان يتم قصف كل شيء في صنعاء.تهديد ووعيدوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، كما أن تحذيرات الناطق باسم الجيش في صنعاء العميد يحيى سريع، وكذلك تصريحات القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، والذين توعدوا وحذروا الإمارات والتحالف وخاصة السعودية بأن أي تصعيد سوف يقابل بتصعيد أشرس عن طريق الطيران المسير والصواريخ الباليستية، وأنهم سوف يضربون مواقع حساسة ويحدثون ألما موجعا للإمارات والسعودية أيضا إذا ما تماديا في هذه الهجمة الشرسة، في المقابل كانت هناك تحذيرات وتهديدات وتوعد من أبو ظبي، إذن كل الخيارات مفتوحة.ورجح المحلل السياسي، أن يكون خيار التصعيد هو الأرجح خلال الفترة القادمة لعدة اعتبارات، أن الحرب في اليمن سوف تدخل عامها الثامن بعد أشهر قليلة، في ظل التقدم الملحوظ للقوات المسلحة والمقاومة في كثير من الجبهات مثل مأرب وشبوة والبيضاء ومواقع متقدمة في المحافظات الجنوبية، ناهيك عن عملية "إعصار اليمن" والتي استهدفت الإمارات خلال الساعات الماضية، كما أن تلك العملية تؤكد أن "أنصار الله" لديها قدرات عالية لضرب المسافات البعيدة، حيث تزيد المسافة ما بين صنعاء وأبوظبي عن 1700 كلم، ويبدو أن الوجع أثر كثيرا حتى أن الإمارات بدأت تشجب وتندد ولجأت إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وصدرت بيانات التضامن معها وتشجب عملية "أنصار الله"، في الوقت الذي يهدم فيه طيران التحالف البيوت على رؤوس أصحابها ويقتل أسر بكاملها في العاصمة صنعاء.المنطقة في خطروأشار الحاج إلى أن كل جرائم الحرب في اليمن تتحملها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث أن مبعوثيها الأربع حتى الآن لم يحققوا شيء، فكل مبادرات الحل التي تقدموا بها كانت وهمية تهدف إلى إطالة أمد الحرب واستنزاف كل من السعودية والإمارات، في الوقت الذي أعلنت "أنصار الله" استعدادها لكل الخيارات وأن لديها أهداف استراتيجية في السعودية والإمارات.ودعا المحلل السياسي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى النظر بجدية لهذا التصعيد الحاصل الآن، لأن المنطقة كلها سوف تكون في خطر وأن اليمن ليس لديه ما يخسره، فقد دمر التحالف كل شيء في اليمن، والخطر الأكبر سيكون على السعودية والإمارات لأن "أنصار الله" عندما تهدد بشيء تقوم بتنفيذه.معادلة الحربوأوضح الحاج أن هناك تغيرات على الأرض، هذه التغيرات ليست جذرية بالنسبة للتحالف، حيث أن الحركة لا تزال على أطراف محافظتي مأرب وشبوة، وإن كان هناك تراجع نسبي من جانب حركة "أنصار الله" والجيش واللجان الشعبية، هذا لا يعني أن معادلة الحرب سوف تتغير جذريا، حيث أن 7 سنوات من الحرب أكسبت الجيش واللجان الشعبية الكثير من الخبرات والجهوزية، علاوة على ذلك أن التحالف اليوم يقصف أهدافا سبق قصفها في اليمن مثل مطار صنعاء ومقار الكليات العسكرية وقد سبق قصفها، ورغم هذا التصعيد لا تزال حركة "أنصار الله" تنشد السلام والتهدئة.تكرار المشاهدمن جانبه، يقول الباحث والمحلل السياسي اليمني، الدكتور عبد الستار الشميري، إن الحرب في اليمن اليوم لم تخرج عن الهبات والتصعيد الذي دأب عليه خلال السنوات الماضية ذهابا وإيابا، والحقيقة أنه ليس هناك جديد، كل ما يحدث تكرار للضربات واشتعال الجبهات والمناورات والمداولات، يتكرر شهريا أحد المشاهد، وفي الحقيقة هي حرب استنزاف تستغرق وقتا طويلا ولا يوجد فيها مشهد قريب للحسم.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، لا توجد أي مشاهد توحي بأن الحسم قريب، رغم تفوق الشرعية مؤخرا في مأرب وشبوة، لكن بلا شك أن الأمور لا تزال بعيدة المدى على الصعيد العسكري والسياسي، وحتى على الجانب الإنساني تتردى الأوضاع يوما بعد يوم.مصالح العالموأشار الشميري إلى أن الشيء الجديد في تلك الحرب، هو توسع مدارها في البحر، الأمر الذي أصبح يشكل خطورة على التجارة الدولية ومصالح العالم كله، واعتقد أن المجتمع الدولي سوف يكون له وقفة في هذا الاتجاه، من حيث تنشيط وتأمين الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال رئيس وفد جماعة "أنصار الله" اليمنية المفاوض والناطق باسمها، محمد عبد السلام، عبر حسابه في "تويتر" إن "سقوط ضحايا إثر عمليات التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية بقيادة السعودية، يزيد الصراع حدةً وخطورةً".وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، تنفيذ 19 عملية استهداف ضد "أنصار الله" في اليمن، خلال الساعات الماضية.وذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية في "تويتر"، أن التحالف "نفذ 19 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية".ولفتت الوكالة إلى أن "عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير 11 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 90 عنصرا إرهابيا"، على حد وصفها.وفي بيان سابق، أمس الثلاثاء، أعلن التحالف تدمير منظومة اتصالات للطائرات المسيرة بجبل النبي شعيب، في محافظة صنعاء، وذلك بعدما أعلن التلفزيون السعودي تنفيذ ضربات جوية في مواقع متفرقة من صنعاء.يذكر أن التحالف العربي، أكد الاثنين الماضي، أنه سيقوم بتنفيذ عملية ردع شاملة لتحديد ما وصفه بـ "مصادر التهديد" لدى جماعة "أنصار الله".ويأتي ذلك بعدما أعلنت "أنصار الله" تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ضد الإمارات.ويشهد اليمن منذ سنوات حربا بين الحكومة المعترف بها دوليا وتدعمها المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن، وبين "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من اليمن.

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اليمن, أنصار الله, الحرب في اليمن, قوات التحالف العربي