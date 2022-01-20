https://arabic.sputniknews.com/20220120/الرئيس-الجزائري-وقائد-الجيش-يعلقان-على-خروج-حامل-اللقب-من-أمم-أفريقيا-1056772703.html

الرئيس الجزائري وقائد الجيش يعلقان على خروج "حامل اللقب" من أمم أفريقيا

الرئيس الجزائري وقائد الجيش يعلقان على خروج "حامل اللقب" من أمم أفريقيا

علّق الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم ‏الأفريقية لكرة القدم، المقامة في الكاميرون، وذلك بعد تعرضه لهزيمة... 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T20:53+0000

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بطولة الأمم الأفريقية 2021

مجتمع

رياضة

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وغرّد تبون عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "هذا هو منطق كرة القدم.. يبقى الكبير كبيرا، فلا تيأسوا، نشجعكم ونقف وراءكم، اليوم وغدا، حظ أوفر في المقابلات القادمة، إن شاء الله".من ناحيته، أكد قائد الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الجزائرية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي لمنتخب الجزائر أن "إقصاءه من نهائيات كأس أمم أفريقيا لا يعني أبدا نسيان الانتصارات والألقاب التي حققها”.وواصل شنقريحة للفريق الجزائري: "بل بالعكس سنزيد من دعمنا وتشجيعنا لكم، وستظلون بالنسبة لنا أبطالنا الذين صنعوا الأفراح لكل الشعب الجزائري في كثير من المناسبات".كما تمنى قائد الجيش الجزائري في منشوره لمنتخب بلاده لكرة القدم حظا أوفر في مباراة السد لنهائيات كأس العالم 2022، قائلا: “حظا أوفر في مباراة السد المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2022 بقطر".وكان منتخب الجزائر حامل اللقب ودّع، اليوم الخميس، بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في الكاميرون من دور المجموعات، بعد خسارة قاسية 3-1 أمام ساحل العاج.وبهذه النتيجة تودع الجزائر رسميا البطولة، بينما تتأهل كوت ديفوار للدور الـ 16 في صدارة مجموعتها.

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مجتمع, رياضة