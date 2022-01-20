السعودية تعلق على نوع الصواريخ التي استهدفت الإمارات
ردت المملكة العربية السعودية، على تغريدات المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، وما كشفه عن نوع الصواريخ التي استهدفت المملكة والإمارات.
قال السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، في سلسة تغريدات على تويتر: "اعتراف الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باستهدافها مواقع مدنية في المملكة والإمارات الشقيقة هو عمل إرهابي متعمد متكرر وبنفس النمط ضد المنشآت المدنية في المملكة وعلى السفن المدنية في البحر الأحمر وبنفس طريقة وسلوك تنظيم القاعدة وداعش الإرهابي بعد كل عملية إرهابيه ينفذونها".
إعتراف الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران باستهدافها مواقع مدنية في المملكة و الامارات الشقيقة هو عمل ارهابي متعمد متكرر وبنفس النمط ضد المنشآت المدنية في المملكة و على السفن المدنية في البحر الاحمر وبنفس طريقة وسلوك تنظيم القاعده وداعش الإرهابي بعد كل عملية إرهابيه ينفذونها. pic.twitter.com/6xnJ9D7G04— محمد ال جابر (@mohdsalj) January 19, 2022
وشدد على ضرورة تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومحاسبة أنصار الله وعدم التسامح معها، مؤكدا أنها تشكل تهديداً للأمن الدولي وتشجع منظمات إرهابية أخرى على القيام بنفس السلوك.
هذه الاعتداءات والجرائم الإرهلبية الحوثية— محمد ال جابر (@mohdsalj) January 19, 2022
المتكرره وبأسلحة ايرانية ضد الاهداف المدنية(احياء سكنيه،مطارات مدنيه، منشات اقتصاديه… تستوجب على الامم المتحدة والمجتمع الدولي محاسبتها وعدم التسامح معها لأنها تشكل تهديداً للأمن الدولي وتشجع منظمات ارهابية اخرى على القيام بنفس السلوك.
وكان يحيي سريع قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".
وأوضح أن "الصواريخ التي تم استخدامها في عملية إعصار اليمن هي صواريخ مجنحة نوع قدس2 استهدفت مصفاة النفط في المصفح ومطار أبوظبي بأربعة صواريخ"، متابعا "فيما صاروخ ذو الفقار الباليستي استهدف مطار دبي".
وأضاف البيان "أما الطيران المسير فقد استهدف عددا من الأهداف الحساسة والهامة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صماد3 المسيرة".
وأضاف البيان "أما الطيران المسير فقد استهدف عددا من الأهداف الحساسة والهامة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صماد3 المسيرة".
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية. وأضاف التحالف: "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء".
يأتي ذلك بعد ساعات من هجوم مفاجئ تعرضت له أراضي الإمارات، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".