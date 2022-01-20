محمد بن سلمان يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية

وناقش الطرفان خلال الاستقبال أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا تطورات الأحداث في سوريا حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس.وتواجد في الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.كما كان من الجانب الروسي مبعوث وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير ألكسندر كينشاك.
استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف.
وناقش الطرفان خلال الاستقبال أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا تطورات الأحداث في سوريا حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس. وتواجد في الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان. كما كان من الجانب الروسي مبعوث وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير ألكسندر كينشاك.