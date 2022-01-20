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محمد بن سلمان يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية
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محمد بن سلمان يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية
محمد بن سلمان يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية
استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T11:17+0000
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وناقش الطرفان خلال الاستقبال أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا تطورات الأحداث في سوريا حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس.وتواجد في الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.كما كان من الجانب الروسي مبعوث وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير ألكسندر كينشاك.
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العالم العربي, روسيا

محمد بن سلمان يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية

11:17 GMT 20.01.2022
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
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استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف.
وناقش الطرفان خلال الاستقبال أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا تطورات الأحداث في سوريا حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس.
وتواجد في الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.
كما كان من الجانب الروسي مبعوث وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير ألكسندر كينشاك.
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