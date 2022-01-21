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إعلام: إسرائيل تخرق الأجواء اللبنانية
إعلام: إسرائيل تخرق الأجواء اللبنانية
أكدت وسائل إعلام لبنانية، مساء الخميس، أن الطائرات الإسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T01:09+0000
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء أمس الخميس، عن بيان للجيش اللبناني أن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون في الجنوب.وذكرت مديرية التوجية بقيادة الجيش اللبناني في بيانها أنه "بتاريخ 20 / 1 / 2022 الساعة 12.55، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15.00 من فوق البلدة المذكورة".وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت، الخميس الماضي، باختراق قوة إسرائيلية للسياج الفاصل مع بلدة في الجنوب اللبناني.وذكرت قناة المنار أن "قوة صهيونية معادية مؤلفة من 10 جنود وكلب ودبابتي ميركافا، تجاوزت السياج التقني وبوابة الجدار في خلة المحافر، جنوبي بلدة العديسة اللبنانية.ونقلت القناة عن مراسلها في الجنوب اللبناني أن القوة الإسرائيلية قامت بتفتيش أراض لبنانية محتلة قبل أن تغادر بعد ساعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/قوة-إسرائيلية-تخترق-سياجا-فاصلا-لبلدة-في-الجنوب-اللبناني-1055988982.html
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العالم العربي, إسرائيل, لبنان

إعلام: إسرائيل تخرق الأجواء اللبنانية

01:09 GMT 21.01.2022
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Str/HO
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أكدت وسائل إعلام لبنانية، مساء الخميس، أن الطائرات الإسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء أمس الخميس، عن بيان للجيش اللبناني أن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون في الجنوب.
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وذكرت مديرية التوجية بقيادة الجيش اللبناني في بيانها أنه "بتاريخ 20 / 1 / 2022 الساعة 12.55، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15.00 من فوق البلدة المذكورة".
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت، الخميس الماضي، باختراق قوة إسرائيلية للسياج الفاصل مع بلدة في الجنوب اللبناني.
وذكرت قناة المنار أن "قوة صهيونية معادية مؤلفة من 10 جنود وكلب ودبابتي ميركافا، تجاوزت السياج التقني وبوابة الجدار في خلة المحافر، جنوبي بلدة العديسة اللبنانية.
ونقلت القناة عن مراسلها في الجنوب اللبناني أن القوة الإسرائيلية قامت بتفتيش أراض لبنانية محتلة قبل أن تغادر بعد ساعة.
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