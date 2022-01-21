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https://arabic.sputniknews.com/20220121/انطلاق-المفاوضات-بين-لافروف-وبلينكن-في-جنيف-1056797004.html
انطلاق المفاوضات بين لافروف وبلينكن في جنيف
انطلاق المفاوضات بين لافروف وبلينكن في جنيف
انطلقت المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، حيث من المتوقع أن يناقش الطرفان قضايا الضمانات الأمنية للطرفين في جنيف. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T10:50+0000
2022-01-21T10:55+0000
روسيا
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وأكد مراسل "سبوتنيك" في جنيف، وصول الوفدين الروسي والأمريكي إلى جنيف في الليلة الماضية، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات لعدة ساعات، وبعد ذلك سيعقد لافروف وبلينكين مؤتمرين صحفيين منفصلين.ومن المقرر أن يجتمع الطرفان مع الرئيس السويسري، في فندق الرئيس، وهو مكان مخصص للمفاوضات الدولية، حيث عقدت فيه مشاورات حول سوريا في عام 2016، بما في ذلك لقاء بين لافروف وجون كيري، الذي شغل في ذلك الوقت منصب وزير الخارجية الأمريكي.وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعلن في وقت سابق أنه لا يتوقع تغيرات كبيرة في محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، التي ستعقد في جنيف، معربا عن أمله في أن تكون موسكو مهتمة بحل الخلافات من خلال الدبلوماسية.وتأتي هذه المباحثات عقب اجتماعات بين روسيا الولايات المتحدة، وروسيا والناتو، حول الضمانات الأمنية، التي تطلبها موسكو بعدم توسع الحلف العسكري الغربي باتجاه الشرق، وضم جمهوريات من الاتحاد السوفيتي السابق، ومن بينها أوكرانيا، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدول.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/لافروف-لا-نتوقع-حدوث-انفراجات-من-الاجتماع-مع-بلينكن-لكننا-نتوقع-إجابات-دقيقة-1056795628.html
https://arabic.sputniknews.com/20220121/بلينكن-نسعى-لمعرفة-موقف-روسيا-تجاه-الحل-الدبلوماسي-ولا-أتوقع-اختراقا-في-اللقاء-مع-لافروف-1056777923.html
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روسيا

انطلاق المفاوضات بين لافروف وبلينكن في جنيف

10:50 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 10:55 GMT 21.01.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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انطلقت المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، حيث من المتوقع أن يناقش الطرفان قضايا الضمانات الأمنية للطرفين في جنيف.
وأكد مراسل "سبوتنيك" في جنيف، وصول الوفدين الروسي والأمريكي إلى جنيف في الليلة الماضية، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات لعدة ساعات، وبعد ذلك سيعقد لافروف وبلينكين مؤتمرين صحفيين منفصلين.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
لافروف: لا نتوقع حدوث انفراجات من الاجتماع مع بلينكن لكننا نتوقع إجابات دقيقة
10:19 GMT
ومن المقرر أن يجتمع الطرفان مع الرئيس السويسري، في فندق الرئيس، وهو مكان مخصص للمفاوضات الدولية، حيث عقدت فيه مشاورات حول سوريا في عام 2016، بما في ذلك لقاء بين لافروف وجون كيري، الذي شغل في ذلك الوقت منصب وزير الخارجية الأمريكي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعلن في وقت سابق أنه لا يتوقع تغيرات كبيرة في محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، التي ستعقد في جنيف، معربا عن أمله في أن تكون موسكو مهتمة بحل الخلافات من خلال الدبلوماسية.
وتأتي هذه المباحثات عقب اجتماعات بين روسيا الولايات المتحدة، وروسيا والناتو، حول الضمانات الأمنية، التي تطلبها موسكو بعدم توسع الحلف العسكري الغربي باتجاه الشرق، وضم جمهوريات من الاتحاد السوفيتي السابق، ومن بينها أوكرانيا، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدول.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
بلينكن: نسعى لمعرفة موقف روسيا تجاه الحل الدبلوماسي ولا أتوقع اختراقا في اللقاء مع لافروف
07:44 GMT
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