انطلاق المفاوضات بين لافروف وبلينكن في جنيف

وأكد مراسل "سبوتنيك" في جنيف، وصول الوفدين الروسي والأمريكي إلى جنيف في الليلة الماضية، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات لعدة ساعات، وبعد ذلك سيعقد لافروف وبلينكين مؤتمرين صحفيين منفصلين.ومن المقرر أن يجتمع الطرفان مع الرئيس السويسري، في فندق الرئيس، وهو مكان مخصص للمفاوضات الدولية، حيث عقدت فيه مشاورات حول سوريا في عام 2016، بما في ذلك لقاء بين لافروف وجون كيري، الذي شغل في ذلك الوقت منصب وزير الخارجية الأمريكي.وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعلن في وقت سابق أنه لا يتوقع تغيرات كبيرة في محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، التي ستعقد في جنيف، معربا عن أمله في أن تكون موسكو مهتمة بحل الخلافات من خلال الدبلوماسية.وتأتي هذه المباحثات عقب اجتماعات بين روسيا الولايات المتحدة، وروسيا والناتو، حول الضمانات الأمنية، التي تطلبها موسكو بعدم توسع الحلف العسكري الغربي باتجاه الشرق، وضم جمهوريات من الاتحاد السوفيتي السابق، ومن بينها أوكرانيا، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدول.
ومن المقرر أن يجتمع الطرفان مع الرئيس السويسري، في فندق الرئيس، وهو مكان مخصص للمفاوضات الدولية، حيث عقدت فيه مشاورات حول سوريا في عام 2016، بما في ذلك لقاء بين لافروف وجون كيري، الذي شغل في ذلك الوقت منصب وزير الخارجية الأمريكي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعلن في وقت سابق أنه لا يتوقع تغيرات كبيرة في محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، التي ستعقد في جنيف، معربا عن أمله في أن تكون موسكو مهتمة بحل الخلافات من خلال الدبلوماسية.
وتأتي هذه المباحثات عقب اجتماعات بين روسيا الولايات المتحدة، وروسيا والناتو، حول الضمانات الأمنية، التي تطلبها موسكو بعدم توسع الحلف العسكري الغربي باتجاه الشرق، وضم جمهوريات من الاتحاد السوفيتي السابق، ومن بينها أوكرانيا، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدول.