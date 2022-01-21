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لافروف: لا نتوقع حدوث انفراجات من الاجتماع مع بلينكن لكننا نتوقع إجابات دقيقة
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لافروف: لا نتوقع حدوث انفراجات من الاجتماع مع بلينكن لكننا نتوقع إجابات دقيقة
لافروف: لا نتوقع حدوث انفراجات من الاجتماع مع بلينكن لكننا نتوقع إجابات دقيقة
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إنه لا يتوقع حدوث انفراجات من الاجتماع مع بلينكن، لكنه يتوقع إجابات دقيقة. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

لافروف: لا نتوقع حدوث انفراجات من الاجتماع مع بلينكن لكننا نتوقع إجابات دقيقة

10:19 GMT 21.01.2022
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إنه لا يتوقع حدوث انفراجات من الاجتماع مع بلينكن، لكنه يتوقع إجابات دقيقة.
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