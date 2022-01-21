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https://arabic.sputniknews.com/20220121/لافروف-لا-نتوقع-حدوث-انفراجات-من-الاجتماع-مع-بلينكن-لكننا-نتوقع-إجابات-دقيقة-1056795628.html
لافروف: لا نتوقع حدوث انفراجات من الاجتماع مع بلينكن لكننا نتوقع إجابات دقيقة
لافروف: لا نتوقع حدوث انفراجات من الاجتماع مع بلينكن لكننا نتوقع إجابات دقيقة
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إنه لا يتوقع حدوث انفراجات من الاجتماع مع بلينكن، لكنه يتوقع إجابات دقيقة. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T10:19+0000
2022-01-21T10:19+0000
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لافروف: لا نتوقع حدوث انفراجات من الاجتماع مع بلينكن لكننا نتوقع إجابات دقيقة
يتبع
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إنه لا يتوقع حدوث انفراجات من الاجتماع مع بلينكن، لكنه يتوقع إجابات دقيقة.