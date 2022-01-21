بريطانيا ترسل نخبة من أمهر مقاتلي العمليات الخاصة إلى أوكرانيا

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، وصلت مجموعة من حوالي 30 جنديا بريطانيا إلى أوكرانيا لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام الأسلحة الجديدة المضادة للدبابات التي منحتها لندن لكييف.وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد ذكرت على موقعها الرسمي، أن وحدات قواتها الخاصة "ستكون حاضرة باستمرار في أي مكان بالعالم للمشاركة مع الحلفاء والشركاء في محاربة الأعداء حيثما يشكلون تهديدًا لبريطانيا ومصالحها". وكانت بريطانيا قد أعلنت يوم الأربعاء، على لسان نائب وزير الدفاع جيمس هيبي، أنها زودت أوكرانيا بعدة آلاف من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات.يأتي ذلك على خلفية اتهام الغرب لروسيا بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد ذكرت على موقعها الرسمي، أن وحدات قواتها الخاصة "ستكون حاضرة باستمرار في أي مكان بالعالم للمشاركة مع الحلفاء والشركاء في محاربة الأعداء حيثما يشكلون تهديدًا لبريطانيا ومصالحها".
وكانت بريطانيا قد أعلنت يوم الأربعاء، على لسان نائب وزير الدفاع جيمس هيبي، أنها زودت أوكرانيا بعدة آلاف من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات.
يأتي ذلك على خلفية اتهام الغرب لروسيا بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
كما أوضحت موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعزم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.