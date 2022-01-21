https://arabic.sputniknews.com/20220121/بريطانيا-ترسل-نخبة-من-أمهر-مقاتلي-العمليات-الخاصة-إلى-أوكرانيا-1056778221.html

بريطانيا ترسل نخبة من أمهر مقاتلي العمليات الخاصة إلى أوكرانيا

بريطانيا ترسل نخبة من أمهر مقاتلي العمليات الخاصة إلى أوكرانيا

كشفت تقارير إعلامية، أن بريطانيا أرسلت مؤخرا إلى أوكرانيا نخبة من أمهر مقاتيلها التابعين للواء العمليات الخاصة في الجيش البريطاني. 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T08:02+0000

2022-01-21T08:02+0000

2022-01-21T08:02+0000

روسيا

رصد عسكري

بريطانيا

أخبار أوكرانيا

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ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، وصلت مجموعة من حوالي 30 جنديا بريطانيا إلى أوكرانيا لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام الأسلحة الجديدة المضادة للدبابات التي منحتها لندن لكييف.وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد ذكرت على موقعها الرسمي، أن وحدات قواتها الخاصة "ستكون حاضرة باستمرار في أي مكان بالعالم للمشاركة مع الحلفاء والشركاء في محاربة الأعداء حيثما يشكلون تهديدًا لبريطانيا ومصالحها". وكانت بريطانيا قد أعلنت يوم الأربعاء، على لسان نائب وزير الدفاع جيمس هيبي، أنها زودت أوكرانيا بعدة آلاف من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات.يأتي ذلك على خلفية اتهام الغرب لروسيا بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.

https://arabic.sputniknews.com/20220120/روسيا-إما-أن-يكون-هناك-حوار-أو-ستواجه-الولايات-المتحدة-عواقب-مدمرة-1056762397.html

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