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بيانات رسمية: مطار دبي الدولي استقبل 29 مليون مسافر في 2021
بيانات رسمية: مطار دبي الدولي استقبل 29 مليون مسافر في 2021
أظهرت بيانات رسمية، أن مطار دبي الدولي استقبل ما يزيد عن 29 مليون مسافر في العام المنصرم 2021. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T07:17+0000
2022-01-21T07:17+0000
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ووفقا لبيانات هيئة دبي للطيران المدني، فقد ارتفعت أعداد المسافرين في المطار خلال العام الماضي 12.4% مقارنة مع 25.9 مليون مسافر خلال 2020.وأوضحت البيانات أن المطار شهد 4.49 ملايين مسافر في شهر ديسمبر 2021، بنمو 105.6% مقارنة بـ 2.18 مليون مسافر، خلال ديسمبر 2020.كما استقبل مطار دبي الدولي خلال الربع الأخير من 2021 نحو 11.8 مليون مسافر، بنمو 125% مقارنة مع الربع الأخير من العام 2020 الذي شهد فيه 5.23 ملايين مسافر. وبحسب إحصاءات لمطار دبي الدولي، سجل المطار في النصف الثاني نحو 18.46 مليون مسافر، مقارنة مع 10.64 ملايين مسافر في النصف الأول من 2021.وكان مطار دبي الدولي، في ديسمبر الماضي، أنه عاد للعمل بكامل طاقته التشغيلية للمرة الأولى منذ الإغلاقات التي رافقت تفشي فيروس كورونا في مارس/ آذار 2020.يشار إلى أن دبي تعد واحدة من أكثر الوجهات السياحية استقطابا للزوار حول العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/مسؤول-من-يراهن-ضد-دبي-سيخسر-دائما-فيديو-1056090482.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, دبي
بيانات رسمية: مطار دبي الدولي استقبل 29 مليون مسافر في 2021 07:17 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 07:19 GMT 21.01.2022)
أظهرت بيانات رسمية، أن مطار دبي الدولي استقبل ما يزيد عن 29 مليون مسافر في العام المنصرم 2021.
ووفقا
لبيانات هيئة دبي للطيران المدني
، فقد ارتفعت أعداد المسافرين في المطار خلال العام الماضي 12.4% مقارنة مع 25.9 مليون مسافر خلال 2020.
وأوضحت البيانات أن المطار شهد 4.49 ملايين مسافر في شهر ديسمبر 2021، بنمو 105.6% مقارنة بـ 2.18 مليون مسافر، خلال ديسمبر 2020.
كما استقبل
مطار دبي الدولي
خلال الربع الأخير من 2021 نحو 11.8 مليون مسافر، بنمو 125% مقارنة مع الربع الأخير من العام 2020 الذي شهد فيه 5.23 ملايين مسافر.
وبحسب إحصاءات لمطار دبي الدولي، سجل المطار في النصف الثاني نحو 18.46 مليون مسافر، مقارنة مع 10.64 ملايين مسافر في النصف الأول من 2021.
وكان مطار دبي الدولي، في ديسمبر الماضي، أنه عاد للعمل بكامل طاقته التشغيلية للمرة الأولى منذ الإغلاقات التي رافقت تفشي فيروس كورونا في مارس/ آذار 2020.
يشار إلى أن
دبي
تعد واحدة من أكثر الوجهات السياحية استقطابا للزوار حول العالم.