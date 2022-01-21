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غوتيريش يكشف عدد الرؤوس النووية حول العالم .. أمر غير مقبول
غوتيريش يكشف عدد الرؤوس النووية حول العالم .. أمر غير مقبول
أعلن أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن عدد الرؤوس النووية في العالم بلغ 13 ألف رأس نووي، وهو أمر غير مقبول. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T22:14+0000
2022-01-21T22:14+0000
العالم العربي
اليمن
التحالف
أنطونيو غوتيريش
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الأمم المتحدة، 21 يناير - سبوتنيك. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي: "نحن، مع الأسف، نلاحظ زيادة عدد الرؤوس النووية. يوجد 13 ألف رأس نووي في العالم، ولا أعتقد أن هذا أمر يمكن أن نقبله".وفي السياق نفسه، ندد غوتيريش، مساء أمس الجمعة، بغارات التحالف العربي الذي تقوده السعودية على مدينة صعدة اليمنية، داعيا لوقف التصعيد في الحرب.وقال غوتيريش، في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، إنه "يندد بغارات التحالف الذي تقوده السعودية على مدينة صعدة اليمنية"، داعيا لإجراء تحقيق سريع وفعال وشفاف.وأعلنت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، وقوع قتلى وجرحى بينهم أطفال إثر ضربات جوية في اليمن، وقالت إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية في اليمن.
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العالم العربي, اليمن, التحالف, أنطونيو غوتيريش

غوتيريش يكشف عدد الرؤوس النووية حول العالم .. أمر غير مقبول

22:14 GMT 21.01.2022
© RIA Novosti . Sergei Kazakرأس نووي
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© RIA Novosti . Sergei Kazak
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أعلن أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن عدد الرؤوس النووية في العالم بلغ 13 ألف رأس نووي، وهو أمر غير مقبول.
الأمم المتحدة، 21 يناير - سبوتنيك. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي: "نحن، مع الأسف، نلاحظ زيادة عدد الرؤوس النووية. يوجد 13 ألف رأس نووي في العالم، ولا أعتقد أن هذا أمر يمكن أن نقبله".
وفي السياق نفسه، ندد غوتيريش، مساء أمس الجمعة، بغارات التحالف العربي الذي تقوده السعودية على مدينة صعدة اليمنية، داعيا لوقف التصعيد في الحرب.
وقال غوتيريش، في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، إنه "يندد بغارات التحالف الذي تقوده السعودية على مدينة صعدة اليمنية"، داعيا لإجراء تحقيق سريع وفعال وشفاف.
وأعلنت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، وقوع قتلى وجرحى بينهم أطفال إثر ضربات جوية في اليمن، وقالت إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية في اليمن.
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