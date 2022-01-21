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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/كاف-يختار-الشناوي-حارس-المنتخب-المصري-الأفضل-في-دور-المجموعات-بأمم-أفريقيا-1056823975.html
"كاف" يختار الشناوي حارس المنتخب المصري الأفضل في دور المجموعات بأمم أفريقيا
"كاف" يختار الشناوي حارس المنتخب المصري الأفضل في دور المجموعات بأمم أفريقيا
اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الجمعة، محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري كأفضل حارس مرمى في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T22:58+0000
2022-01-21T22:58+0000
2022-01-21T22:58+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
مجتمع
محمد الشناوي
مصر
منتخب مصر الوطني
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وذكر الـ"كاف" على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن محمد الشناوي، حارس المنتخب المصري هو الأفضل في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، 2021.وقال الكاف في تغريدته: "درع.. حارس مصر الرائع محمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية".ويذكر أن الشناوي لم يدخل مرماه سوى هدف واحد، حينما خسر المنتخب المصري من نظيره النيجيري بهدف للاشئ، فيما حافظ حارس المنتخب على نظافة شباكه في مباراتين، ليساهم في تأهل فريقه لدور الـ 16.ومن المفترض أن يقابل المنتخب المصري نظيره الإيفواري في دور الـ 16 يوم الأربعاء المقبل.
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مجتمع, محمد الشناوي, مصر, منتخب مصر الوطني
"كاف" يختار الشناوي حارس المنتخب المصري الأفضل في دور المجموعات بأمم أفريقيا
اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الجمعة، محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري كأفضل حارس مرمى في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وذكر الـ"كاف" على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن محمد الشناوي،
حارس المنتخب المصري هو الأفضل في دور المجموعات
لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، 2021.
وقال الكاف في تغريدته: "درع.. حارس مصر الرائع محمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية".
ويذكر أن الشناوي لم يدخل مرماه سوى هدف واحد
، حينما خسر المنتخب المصري من نظيره النيجيري بهدف للاشئ، فيما حافظ حارس المنتخب على نظافة شباكه في مباراتين، ليساهم في تأهل فريقه لدور الـ 16.
ومن المفترض أن يقابل المنتخب المصري نظيره الإيفواري في دور الـ 16 يوم الأربعاء المقبل.