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هيئة السباحة الأسترالية تقدم اعتذارا رسميا عن "سوء السلوك الجنسي" ضد النساء والفتيات
هيئة السباحة الأسترالية تقدم اعتذارا رسميا عن "سوء السلوك الجنسي" ضد النساء والفتيات
قدمت هيئة السباحة الأسترالية "سا" اعتذارا رسميا عن "سوء السلوك الجنسي" الذي تعرضت له بعض النساء والفتيات في التجارب المؤهلة لمونديال طوكيو. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T11:46+0000
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سباحة
أستراليا
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اعتذرت هيئة السباحة الأسترالية (سا) عن معاملتها للنساء والفتيات في الرياضة بعد النتائج التي توصلت إليها لجنة مستقلة نظرت في مزاعم سوء السلوك الجنسي التي قدمتها مادلين غروفز صاحبة الميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية؛ وفقا لرويترز.وتم إصدار التقرير في يونيو الماضي بعد انسحاب غروفز من التجارب الأسترالية لأولمبياد طوكيو، قائلة إن انسحابها يجب أن يكون درسًا "للمنحرفين الذين يستغلون النساء والفتيات".وأدرج تقرير اللجنة، الذي صدر اليوم الجمعة، 46 توصية بما في ذلك إلغاء اختبارات ثنيات الجلد، وهي طريقة لتحديد نسبة الدهون في الجسم، وكذلك مصطلح "اللياقة البدنية".كما حثت اللجنة، التي جمعت معلومات من أكثر من 150 مشاركًا، جنوب إفريقيا على الالتزام "بعدم اختيار فريق من الرجال بالكامل للمسابقات الوطنية والدولية" ، مضيفة أنه يجب تضمين حد أدنى من المدربات.تناول التقرير أيضًا آلية الشكاوى في "سا"، وأوصى باستخدام اختبار الشخصية عند اختيار المدربين وموظفي الدعم.وأكد أن "المسؤولية تقع على عاتق مجلس الإدارة والفريق التنفيذي في تقديم والالتزام بتغيير هادف ودائم، والشفافية واستعادة ثقة لاعبينا ومجتمعنا بأكمله وكسبها".وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي في ديسمبر / كانون الأول أنها تقدمت بشكوى بشأن رجل جعلها تشعر بعدم الارتياح وهي ترتدي ملابس السباحة.
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سباحة, أستراليا

هيئة السباحة الأسترالية تقدم اعتذارا رسميا عن "سوء السلوك الجنسي" ضد النساء والفتيات

11:46 GMT 21.01.2022 (تم التحديث: 11:49 GMT 21.01.2022)
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قدمت هيئة السباحة الأسترالية "سا" اعتذارا رسميا عن "سوء السلوك الجنسي" الذي تعرضت له بعض النساء والفتيات في التجارب المؤهلة لمونديال طوكيو.
اعتذرت هيئة السباحة الأسترالية (سا) عن معاملتها للنساء والفتيات في الرياضة بعد النتائج التي توصلت إليها لجنة مستقلة نظرت في مزاعم سوء السلوك الجنسي التي قدمتها مادلين غروفز صاحبة الميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية؛ وفقا لرويترز.
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وتم إصدار التقرير في يونيو الماضي بعد انسحاب غروفز من التجارب الأسترالية لأولمبياد طوكيو، قائلة إن انسحابها يجب أن يكون درسًا "للمنحرفين الذين يستغلون النساء والفتيات".
وقد دفعت مزاعم غروفز السباحين الآخرين إلى التحدث علانية، حيث قالت الحائزة على الميدالية الذهبية في ألعاب الكومنولث السابقة جيني مكماهون إن الرياضة عانت من ثقافة "سامة واختلال وظيفي".
وأدرج تقرير اللجنة، الذي صدر اليوم الجمعة، 46 توصية بما في ذلك إلغاء اختبارات ثنيات الجلد، وهي طريقة لتحديد نسبة الدهون في الجسم، وكذلك مصطلح "اللياقة البدنية".
وقالت اللجنة إن "مصطلح" اللياقة البدنية "له معنى ونتائج، بما في ذلك المبالغة في تقدير شكل الجسم وحجمه من حيث تأثيرهما على الأداء".
كما حثت اللجنة، التي جمعت معلومات من أكثر من 150 مشاركًا، جنوب إفريقيا على الالتزام "بعدم اختيار فريق من الرجال بالكامل للمسابقات الوطنية والدولية" ، مضيفة أنه يجب تضمين حد أدنى من المدربات.
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تناول التقرير أيضًا آلية الشكاوى في "سا"، وأوصى باستخدام اختبار الشخصية عند اختيار المدربين وموظفي الدعم.
وقال رئيس الهيئة: "مجلس السباحة الأسترالي يقر بالمسؤولية الجماعية النهائية والالتزام في معالجة هذه التوصيات".
وأكد أن "المسؤولية تقع على عاتق مجلس الإدارة والفريق التنفيذي في تقديم والالتزام بتغيير هادف ودائم، والشفافية واستعادة ثقة لاعبينا ومجتمعنا بأكمله وكسبها".

وكانت غروفز، التي فازت بالميدالية الفضية في سباق 200 متر فراشة و4 في 100 متنوع في أولمبياد ريو 2016، قد اشتكت في السابق من السلوك غير اللائق من قبل الرجال المشاركين في السباحة.

وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي في ديسمبر / كانون الأول أنها تقدمت بشكوى بشأن رجل جعلها تشعر بعدم الارتياح وهي ترتدي ملابس السباحة.
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