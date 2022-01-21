مركز المصالحة الروسي: هروب إرهابيين خلال هجوم على سجن في الحسكة السورية
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الأمريكي يستمر بعمليات تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، سوريا 5 أغسطس 2021
الجيش الأمريكي يستمر بعمليات تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، سوريا 5 أغسطس 2021
© Sputnik . Attia Al-Attia
قال نائب قائد مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال أوليغ جورافليوف، اليوم الجمعة، إن عددا من الإرهابيين فروا من أحد السجون في الحسكة السورية الخاضعة للسيطرة الكردية نتيجة الهجوم عليه.
موسكو - "سبوتنيك". وقال جورافليوف في إحاطة: "وفقا للمعلومات المتوفرة، فإنه نتيجة هجوم على سجن يقع في المنطقة الخاضعة للسيطرة الكردية في مدينة الحسكة، تمكن عدد غير محدد من المتورطين في أنشطة إرهابية من الفرار منه".
ولفت جورافليوف إلى أن القوات الجوية الأمريكية شاركت في عملية القضاء على المسلحين الذين فروا من السجن.
وأضاف نائب قائد مركز المصالحة: "من المرجح بشدة أن يؤدي استخدام أسلحة الطيران إلى تدمير البنية التحتية وسقوط ضحايا من المدنيين"، مشددا على أن مركز المصالحة يطالب قيادة ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا" بالتخلي عن المواجهة مع الحكومة السورية الشرعية وضمان سلامة المواطنين والمؤسسات العامة.
ولفت جورافليوف إلى أن القوات الجوية الأمريكية شاركت في عملية القضاء على المسلحين الذين فروا من السجن.
وأضاف نائب قائد مركز المصالحة: "من المرجح بشدة أن يؤدي استخدام أسلحة الطيران إلى تدمير البنية التحتية وسقوط ضحايا من المدنيين"، مشددا على أن مركز المصالحة يطالب قيادة ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا" بالتخلي عن المواجهة مع الحكومة السورية الشرعية وضمان سلامة المواطنين والمؤسسات العامة.
يذكر أن سيارة مفخخة انفجرت، مساء أمس الخميس، أمام سجن يقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي ومسلحين موالين له في الحسكة شمال شرقي سوريا.
وأفادت مصادر محلية في مدينة الحسكة لـ"سبوتنيك" بأن "سيارة مفخخة استهدفت مبنى سجن الصناعة الذي يسيطر عليه الجيش الأمريكي ومسلحو "قسد" الموالين له في حي غويران في مدينة الحسكة".
وتابعت المصادر أن "السجن الذي يضم معتقلين من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) يشهد محيطه اشتباكات وأصوات لإطلاق الرصاص إثر الانفجار، مع معلومات عن استعصاء من المعتقلين وتمكن عدد منهم من الهروب".