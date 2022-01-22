أمريكا ترحب بخطط اليابان بشأن تعزيز الإمكانات العسكرية

واشنطن، 22 يناير – سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض عقب محادثات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيسيدا، أن "الرئيس أعطى تقييما عاليا لالتزام رئيس الوزراء كيسيدا بالتحالف الأمريكي الياباني ولنيته لتعزيز الإمكانات الدفاعية اليابانية بشكل جذري، تعزيز عامل الردع إزاء التهديدات الاعتيادية".وأضاف بيان البيت الأبيض "ورحب بايدن ببنية رئيس الوزراء لمراجعة استراتيجية الدفاع الوطني اليابانية ووثائق أساسية أخرى... والقرار بزيادة النفقات الدفاعية".ومن جانبه، وعد فوميو كيسيدا بالتفاعل مع الولايات المتحدة بشأن ما أسماه بـ" ردع العدوان الروسي" تجاه أوكرانيا والرد على أي هجوم في حال حدوثه.وأعربت كييف وعواصم غربية، مؤخرا، عن "القلق" إزاء التكثيف المزعوم لـ "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ترحب بخطط اليابان لتعزيز الإمكانات العسكرية بشكل جذري، بما فيه عن طريق مراجعة استراتيجية الأمن الوطني وزيادة النفقات على الدفاع.
واشنطن، 22 يناير – سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض عقب محادثات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيسيدا، أن "الرئيس أعطى تقييما عاليا لالتزام رئيس الوزراء كيسيدا بالتحالف الأمريكي الياباني ولنيته لتعزيز الإمكانات الدفاعية اليابانية بشكل جذري، تعزيز عامل الردع إزاء التهديدات الاعتيادية".