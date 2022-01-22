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https://arabic.sputniknews.com/20220122/أمريكا-ترحب-بخطط-اليابان-بشأن-تعزيز-الإمكانات-العسكرية-1056825432.html
أمريكا ترحب بخطط اليابان بشأن تعزيز الإمكانات العسكرية
أمريكا ترحب بخطط اليابان بشأن تعزيز الإمكانات العسكرية
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ترحب بخطط اليابان لتعزيز الإمكانات العسكرية بشكل جذري، بما فيه عن طريق مراجعة استراتيجية الأمن الوطني وزيادة النفقات على... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T04:52+0000
2022-01-22T04:52+0000
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واشنطن، 22 يناير – سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض عقب محادثات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيسيدا، أن "الرئيس أعطى تقييما عاليا لالتزام رئيس الوزراء كيسيدا بالتحالف الأمريكي الياباني ولنيته لتعزيز الإمكانات الدفاعية اليابانية بشكل جذري، تعزيز عامل الردع إزاء التهديدات الاعتيادية".وأضاف بيان البيت الأبيض "ورحب بايدن ببنية رئيس الوزراء لمراجعة استراتيجية الدفاع الوطني اليابانية ووثائق أساسية أخرى... والقرار بزيادة النفقات الدفاعية".ومن جانبه، وعد فوميو كيسيدا بالتفاعل مع الولايات المتحدة بشأن ما أسماه بـ" ردع العدوان الروسي" تجاه أوكرانيا والرد على أي هجوم في حال حدوثه.وأعربت كييف وعواصم غربية، مؤخرا، عن "القلق" إزاء التكثيف المزعوم لـ "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/أمريكا-تبحث-إجراءات-عسكرية-ضد-روسيا-حال-التصعيد-في-أوكرانيا-1056824208.html
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روسيا, اليابان, أخبار أوكرانيا

أمريكا ترحب بخطط اليابان بشأن تعزيز الإمكانات العسكرية

04:52 GMT 22.01.2022
© AFP 2021 / KAZUHIRO NOGIأقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الياباني
أقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AFP 2021 / KAZUHIRO NOGI
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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ترحب بخطط اليابان لتعزيز الإمكانات العسكرية بشكل جذري، بما فيه عن طريق مراجعة استراتيجية الأمن الوطني وزيادة النفقات على الدفاع.
واشنطن، 22 يناير – سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض عقب محادثات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيسيدا، أن "الرئيس أعطى تقييما عاليا لالتزام رئيس الوزراء كيسيدا بالتحالف الأمريكي الياباني ولنيته لتعزيز الإمكانات الدفاعية اليابانية بشكل جذري، تعزيز عامل الردع إزاء التهديدات الاعتيادية".
المدمرة البريطانية ديفيندر التابعة للبحرية الملكية البريطانية تصل ميناء أوديسا، البحر الأسود، أوكرانيا 18 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
أمريكا تبحث إجراءات عسكرية ضد روسيا حال التصعيد في أوكرانيا
أمس, 23:34 GMT
وأضاف بيان البيت الأبيض "ورحب بايدن ببنية رئيس الوزراء لمراجعة استراتيجية الدفاع الوطني اليابانية ووثائق أساسية أخرى... والقرار بزيادة النفقات الدفاعية".
ومن جانبه، وعد فوميو كيسيدا بالتفاعل مع الولايات المتحدة بشأن ما أسماه بـ" ردع العدوان الروسي" تجاه أوكرانيا والرد على أي هجوم في حال حدوثه.
وأعربت كييف وعواصم غربية، مؤخرا، عن "القلق" إزاء التكثيف المزعوم لـ "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.
بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
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