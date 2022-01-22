الإمارات تحظر طيران الطائرات المسيرة لأسباب أمنية

جاء هذا في بيان صادر اليوم السبت، عن وزارة الداخلية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام).وقالت وزارة الداخلية إنها تهيب بوقف عمليات الطيران لملاّك وهواة الطائرات بدون طيار، والتي تتضمن مستخدمي طائرات "الدرون" والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها.وأوضحت أن الوقف يتضمن ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني.وذكرت الداخلية الإماراتية أن القرار جاء على خلفية الممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة.وطالبت الوزارة المجتمع بالالتزام بتعليماتها وتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ وغير الآمن لتلك الهواية، وعليه سيتم وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر اعتبارا من اليوم السبت 22 كانون الثاني/يناير 2022.يأتي ذلك بعد أيام من استهداف جماعة "أنصار الله" اليمنية مواقع في إمارة أبوظبي بواسطة طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية.
وقالت وزارة الداخلية إنها تهيب بوقف عمليات الطيران لملاّك وهواة الطائرات بدون طيار، والتي تتضمن مستخدمي طائرات "الدرون" والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها.
وأوضحت أن الوقف يتضمن ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني.
وذكرت الداخلية الإماراتية أن القرار جاء على خلفية الممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة.
وطالبت الوزارة المجتمع بالالتزام بتعليماتها وتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ وغير الآمن لتلك الهواية، وعليه سيتم وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر اعتبارا من اليوم السبت 22 كانون الثاني/يناير 2022.
يأتي ذلك بعد أيام من استهداف جماعة "أنصار الله" اليمنية مواقع في إمارة أبوظبي بواسطة طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية.