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https://arabic.sputniknews.com/20220122/الإمارات-تحظر-طيران-الطائرات-المسيرة-لأسباب-أمنية-1056846917.html
الإمارات تحظر طيران الطائرات المسيرة لأسباب أمنية
الإمارات تحظر طيران الطائرات المسيرة لأسباب أمنية
أعلنت السلطات الإماراتية وقف عمليات الطيران لملاك وهواة الطائرات بدون طيار في البلاد لمدة شهر، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T15:51+0000
2022-01-22T15:51+0000
طائرات بدون طيار
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء هذا في بيان صادر اليوم السبت، عن وزارة الداخلية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام).وقالت وزارة الداخلية إنها تهيب بوقف عمليات الطيران لملاّك وهواة الطائرات بدون طيار، والتي تتضمن مستخدمي طائرات "الدرون" والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها.وأوضحت أن الوقف يتضمن ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني.وذكرت الداخلية الإماراتية أن القرار جاء على خلفية الممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة.وطالبت الوزارة المجتمع بالالتزام بتعليماتها وتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ وغير الآمن لتلك الهواية، وعليه سيتم وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر اعتبارا من اليوم السبت 22 كانون الثاني/يناير 2022.يأتي ذلك بعد أيام من استهداف جماعة "أنصار الله" اليمنية مواقع في إمارة أبوظبي بواسطة طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/أمريكا-تدرس-إمكانية-إعادة-أنصار-الله-لقائمة-المنظمات-الإرهابية-وتؤكد-وقوفها-إلى-جانب-الإمارات-1056837921.html
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طائرات بدون طيار, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تحظر طيران الطائرات المسيرة لأسباب أمنية

15:51 GMT 22.01.2022
© Photo / Пресс-служба РособоронэкспортаОрион-Э/ Orion-E/أوريون-إيه
Орион-Э/ Orion-E/أوريون-إيه - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Photo / Пресс-служба Рособоронэкспорта
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أعلنت السلطات الإماراتية وقف عمليات الطيران لملاك وهواة الطائرات بدون طيار في البلاد لمدة شهر، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
جاء هذا في بيان صادر اليوم السبت، عن وزارة الداخلية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام).
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
أمريكا تدرس إمكانية إعادة "أنصار الله" لقائمة المنظمات الإرهابية وتؤكد وقوفها إلى جانب الإمارات
12:11 GMT
وقالت وزارة الداخلية إنها تهيب بوقف عمليات الطيران لملاّك وهواة الطائرات بدون طيار، والتي تتضمن مستخدمي طائرات "الدرون" والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها.
وأوضحت أن الوقف يتضمن ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني.
وذكرت الداخلية الإماراتية أن القرار جاء على خلفية الممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة.
وطالبت الوزارة المجتمع بالالتزام بتعليماتها وتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ وغير الآمن لتلك الهواية، وعليه سيتم وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر اعتبارا من اليوم السبت 22 كانون الثاني/يناير 2022.
يأتي ذلك بعد أيام من استهداف جماعة "أنصار الله" اليمنية مواقع في إمارة أبوظبي بواسطة طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية.
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