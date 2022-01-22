https://arabic.sputniknews.com/20220122/الإمارات-لأمريكا-لنا-الحق-في-الرد-ومنع-أي-عدوان-على-أراضينا-1056841029.html

الإمارات لأمريكا: لنا الحق في الرد ومنع أي عدوان على أراضينا

الإمارات لأمريكا: لنا الحق في الرد ومنع أي عدوان على أراضينا

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، إن بلاده تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للرد ومنع أي عدوان على أراضيها. 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T13:24+0000

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2022-01-22T13:24+0000

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ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، اليوم السبت.وأكد قرقاش على ضرورة وقوف المجتمع الدولي موقفاً حازماً من هذه الأعمال العدائية والإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، موضحاً أن ما قامت به الميليشيا الإرهابية اعتداء سافر. كذلك دعا قرقاش إلى ضرورة ممارسة الضغوط الدولية المناسبة للوصول إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية ومنع الحوثي من مواصلة التلاعب بمستقبل اليمن والمنطقة.وأشار إلى أن الحوثي لم يلتزم يوماً بأي اتفاقيات وتعهدات ولن يقوم بذلك دون ضغط دولي واضح.وأوضح قرقاش أن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة منشأة عسكرية للتمويل والتسليح وإدخال الصواريخ والطائرات المسيرة إلى اليمن لتهديد أمن دول المنطقة.كما جدد قرقاش "تقديره للموقف الأمريكي الذي أدان واستنكر الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في الإمارات"، حسب تعبيره.من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، تضامن الولايات المتحدة مع الإمارات.

https://arabic.sputniknews.com/20220122/أمريكا-تدرس-إمكانية-إعادة-أنصار-الله-لقائمة-المنظمات-الإرهابية-وتؤكد-وقوفها-إلى-جانب-الإمارات-1056837921.html

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