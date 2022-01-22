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الرئاسة التونسية: الإصلاحات هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة
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الرئاسة التونسية: الإصلاحات هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة
الرئاسة التونسية: الإصلاحات هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد في مكالمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
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أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس سعيد أكد في مكالمة مع نظيره الفرنسي أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة.
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العالم العربي, العالم, أخبار تونس اليوم, أخبار فرنسا

الرئاسة التونسية: الإصلاحات هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة

14:00 GMT 22.01.2022 (تم التحديث: 14:01 GMT 22.01.2022)
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد في مكالمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة.
أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس سعيد أكد في مكالمة مع نظيره الفرنسي أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة.
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