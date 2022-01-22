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https://arabic.sputniknews.com/20220122/العاصمة-طوكيو-تسجل-أعلى-نسبة-إصابة-بكورونا-منذ-بدء-الجائحة-1056830136.html
العاصمة طوكيو تسجل أعلى نسبة إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة
العاصمة طوكيو تسجل أعلى نسبة إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة
سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا ومتحوره الجديد أوميكرون، اليوم السبت، في العاصمة اليابانية طوكيو رقما قياسيا لليوم الرابع على التوالي. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T08:56+0000
2022-01-22T09:12+0000
طوكيو
فيروس كورونا
أوميكرون
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ووفقا لبيانات رسمية نشرتها رويترز فقد سجلت طوكيو أكبر عدد من الإصابات اليومية بكورونا لليوم الرابع على التوالي مع استمرار انتشار أوميكرون بسرعة.وقالت الحكومة المحلية للعاصمة في بيان لها إن طوكيو شهدت 11227 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.وكانت الحكومة اليابانية، قد اتخذت قرارا يقضي بتوسيع حالة شبه الطوارئ في البلاد لتشمل طوكيو ومناطق أخرى، في محاولة للحد من انتشار العدوى.وأوضحت الوزارة اليابانية أن التطعيم بهذا اللقاح لتلك الفئة سيبدأ في وقت مبكر من شهر مارس عقب أن يقوم الخبراء بتحديد التفاصيل الخاصة به وإرشادات التعامل معه.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/مقاطعة-أوكيناوا-اليابانية-تسجل-زيادة-قياسية-في-إصابات-كورونا-1056224010.html
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طوكيو, فيروس كورونا, أوميكرون

العاصمة طوكيو تسجل أعلى نسبة إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة

08:56 GMT 22.01.2022 (تم التحديث: 09:12 GMT 22.01.2022)
© REUTERS / KYODOحادث الطعن في مدينة كاواسكي بالقرب من طوكيو في اليابان
حادث الطعن في مدينة كاواسكي بالقرب من طوكيو في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / KYODO
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سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا ومتحوره الجديد أوميكرون، اليوم السبت، في العاصمة اليابانية طوكيو رقما قياسيا لليوم الرابع على التوالي.
ووفقا لبيانات رسمية نشرتها رويترز فقد سجلت طوكيو أكبر عدد من الإصابات اليومية بكورونا لليوم الرابع على التوالي مع استمرار انتشار أوميكرون بسرعة.
عامل طبي يجري محاكاة لاختبار مرض فيروس كورونا (COVID-19) في منشأة مؤقتة في يوكوسوكا جنوب طوكيو في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
مقاطعة أوكيناوا اليابانية تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا
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وقالت الحكومة المحلية للعاصمة في بيان لها إن طوكيو شهدت 11227 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.
وطبقا للبيان فإن تلك الإصابات تأتي بعد يوم من إعادة القيود التي من المقرر أن تستمر حتى 13 فبراير/ شباط.
وكانت الحكومة اليابانية، قد اتخذت قرارا يقضي بتوسيع حالة شبه الطوارئ في البلاد لتشمل طوكيو ومناطق أخرى، في محاولة للحد من انتشار العدوى.

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية أمس الجمعة موافقتها على استخدام لقاح فايزر من أجل تطعيم الأطفال بين 5 و11 عامًا، بعد الانتشار السريع لمتحور أوميكرون في البلاد.

وأوضحت الوزارة اليابانية أن التطعيم بهذا اللقاح لتلك الفئة سيبدأ في وقت مبكر من شهر مارس عقب أن يقوم الخبراء بتحديد التفاصيل الخاصة به وإرشادات التعامل معه.
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