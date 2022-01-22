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https://arabic.sputniknews.com/20220122/ساوثامبتون-يوقف-سلسلة-انتصارات-مانشستر-سيتي-ويفرض-عليه-التعادل--1056855291.html
ساوثامبتون يوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي ويفرض عليه التعادل
ساوثامبتون يوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي ويفرض عليه التعادل
توقفت سلسلة انتصارات مانشستر سيتي الطويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما اكتفى المتصدر بالتعادل 1-1 مع مضيفه ساوثامبتون اليوم السبت. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T19:57+0000
2022-01-22T19:57+0000
رياضة
مانشستر سيتي
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وكان سيتي يسعى لتحقيق انتصاره 13 على التوالي لكن شباكه اهتزت مبكرا بهدف رائع من كايل ووكر- بيترز ليتقدم ساوثامبتون على نحو مفاجئ.ونجح ساوثامبتون في الحفاظ على تفوقه وكان بوسعه إضافة المزيد من الأهداف أمام سيتي الذي كان يقدم أداء باهتا على غير المعتاد.وأتيحت لأصحاب الأرض المزيد من الفرص في بداية الشوط الثاني لكن سيتي نجح أخيرا في استعادة إيقاعه وعادل إيمريك لابورت النتيجة بعد تمريرة عرضية من كيفن دي بروين من ركلة حرة في الدقيقة 65.وتحكم سيتي في المباراة بعد ذلك وسدد دي بروين في القائم لكن ساوثامبتون كافح ليخرج بنقطة مستحقة.ويملك سيتي 57 نقطة من 23 مباراة مقابل 45 نقطة لصاحب المركز الثاني ليفربول الذي تتبقى له مباراتان إضافيتان.ولدى ساوثامبتون 25 نقطة في المركز 12.
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رياضة, مانشستر سيتي

ساوثامبتون يوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي ويفرض عليه التعادل

19:57 GMT 22.01.2022
© REUTERS / JASON CAIRNDUFFمباراة مانشستر سيتي - توتنهام
مباراة مانشستر سيتي - توتنهام - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / JASON CAIRNDUFF
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توقفت سلسلة انتصارات مانشستر سيتي الطويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما اكتفى المتصدر بالتعادل 1-1 مع مضيفه ساوثامبتون اليوم السبت.
وكان سيتي يسعى لتحقيق انتصاره 13 على التوالي لكن شباكه اهتزت مبكرا بهدف رائع من كايل ووكر- بيترز ليتقدم ساوثامبتون على نحو مفاجئ.

ونجح ساوثامبتون في الحفاظ على تفوقه وكان بوسعه إضافة المزيد من الأهداف أمام سيتي الذي كان يقدم أداء باهتا على غير المعتاد.

وأتيحت لأصحاب الأرض المزيد من الفرص في بداية الشوط الثاني لكن سيتي نجح أخيرا في استعادة إيقاعه وعادل إيمريك لابورت النتيجة بعد تمريرة عرضية من كيفن دي بروين من ركلة حرة في الدقيقة 65.

وتحكم سيتي في المباراة بعد ذلك وسدد دي بروين في القائم لكن ساوثامبتون كافح ليخرج بنقطة مستحقة.

ويملك سيتي 57 نقطة من 23 مباراة مقابل 45 نقطة لصاحب المركز الثاني ليفربول الذي تتبقى له مباراتان إضافيتان.

ولدى ساوثامبتون 25 نقطة في المركز 12.
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