ساوثامبتون يوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي ويفرض عليه التعادل
توقفت سلسلة انتصارات مانشستر سيتي الطويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما اكتفى المتصدر بالتعادل 1-1 مع مضيفه ساوثامبتون اليوم السبت.
وكان سيتي يسعى لتحقيق انتصاره 13 على التوالي لكن شباكه اهتزت مبكرا بهدف رائع من كايل ووكر- بيترز ليتقدم ساوثامبتون على نحو مفاجئ.
ونجح ساوثامبتون في الحفاظ على تفوقه وكان بوسعه إضافة المزيد من الأهداف أمام سيتي الذي كان يقدم أداء باهتا على غير المعتاد.
وأتيحت لأصحاب الأرض المزيد من الفرص في بداية الشوط الثاني لكن سيتي نجح أخيرا في استعادة إيقاعه وعادل إيمريك لابورت النتيجة بعد تمريرة عرضية من كيفن دي بروين من ركلة حرة في الدقيقة 65.
وتحكم سيتي في المباراة بعد ذلك وسدد دي بروين في القائم لكن ساوثامبتون كافح ليخرج بنقطة مستحقة.
ويملك سيتي 57 نقطة من 23 مباراة مقابل 45 نقطة لصاحب المركز الثاني ليفربول الذي تتبقى له مباراتان إضافيتان.
ولدى ساوثامبتون 25 نقطة في المركز 12.
ونجح ساوثامبتون في الحفاظ على تفوقه وكان بوسعه إضافة المزيد من الأهداف أمام سيتي الذي كان يقدم أداء باهتا على غير المعتاد.
وأتيحت لأصحاب الأرض المزيد من الفرص في بداية الشوط الثاني لكن سيتي نجح أخيرا في استعادة إيقاعه وعادل إيمريك لابورت النتيجة بعد تمريرة عرضية من كيفن دي بروين من ركلة حرة في الدقيقة 65.
وتحكم سيتي في المباراة بعد ذلك وسدد دي بروين في القائم لكن ساوثامبتون كافح ليخرج بنقطة مستحقة.
ويملك سيتي 57 نقطة من 23 مباراة مقابل 45 نقطة لصاحب المركز الثاني ليفربول الذي تتبقى له مباراتان إضافيتان.
ولدى ساوثامبتون 25 نقطة في المركز 12.
FULL TIME | The points are shared at St. Mary's 👊— Manchester City (@ManCity) January 22, 2022
🔴 1-1 🔵 #ManCity pic.twitter.com/Yugg2PILOy