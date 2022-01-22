https://arabic.sputniknews.com/20220122/صحيفة-أمريكية-تكشف-تفاصيل-جديدة-عن-مقتل-11-جنديا-عراقيا-على-يد-داعش-في-ديالي-1056835024.html

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل 11 جنديا عراقيا على يد "داعش" في ديالي

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل 11 جنديا عراقيا على يد "داعش" في ديالي

كشفت صحيفة أمريكية تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالي بالعراق وأسفر عن مقتل 11 جنديا عراقيا. 22.01.2022, سبوتنيك عربي

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قتلوهم وهم نائمونوذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنها حصلت على معلومات من مسؤوليين أمنيين، قولهم إن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي استغلوا، يوم الجمعة، نوم الجنود وغافلوهم بهجوم مباغت مطلقين النار عليهم عشوائيا ما أدى إلى وفاة 11 عنصرا.عطلوا الكاميراتوأضافت المعلومات أن العناصر الداعشية قاموا بتعطيل الكاميرات وتحطيم مدخل المعسكر قبل وقوع الهجوم.فتح تحقيق عاجلوكانت وسائل إعلام عراقية، قد كشفت، الجمعة، عن توجيه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل بالهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على سرية للجيش العراقي في محافظة ديالى.يذكر أن قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت، في وقت سابق أمس، مقتل ضابط وعدد من المراتب والجنود في الجيش، إثر هجوم إرهابي في ناحية العظيم في محافظة ديالى.وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان نعت فيه القتلى، إن "القصاص من الإرهابيين المنفذين لهذا الحادث الغادر، سيكون قريبا. وسيكون الرد قاسيا".وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (المحظور دوليا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع هذا التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220121/مقتل-11-منتسبا-في-الجيش-العراقي-بهجوم-إرهابي-1056778430.html

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