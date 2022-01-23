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https://arabic.sputniknews.com/20220123/حميدتي-يختتم-زيارته-إلى-إثيوبيا-1056881741.html
حميدتي يختتم زيارته إلى إثيوبيا
حميدتي يختتم زيارته إلى إثيوبيا
اختتم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) زيارته إلى إثيوبيا، التي استمرت يومين. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T16:23+0000
2022-01-23T16:23+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مشيرة إلى أن حميدتي عاد إلى السودان، اليوم الأحد، بعدما زار أديس أبابا بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.يذكر أن حميدتي وآبي أحمد، بحثا خلال الزيارة مسار العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأديس أبابا، وأكدا الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، كما تناولا القضايا ذات الاهتمام المشترك.يذكر أن زيارة حميدتي إلى أديس أبابا هي الزيارة الأولى لمسؤول سوداني إلى إثيوبيا منذ تصاعد التوترات الحدودية بين البلدين قبل أكثر من عام، عندما أعلن الجيش السوداني السيطرة على كامل حدود بلاده في منطقة الفشقة الحدودية.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/حميدتي-وآبي-أحمد-يبحثان-تعزيز-العلاقات-الثنائية-بين-السودان-وإثيوبيا-1056858127.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

حميدتي يختتم زيارته إلى إثيوبيا

16:23 GMT 23.01.2022
© REUTERS / JOK SOLOMUNنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"
نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / JOK SOLOMUN
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اختتم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) زيارته إلى إثيوبيا، التي استمرت يومين.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مشيرة إلى أن حميدتي عاد إلى السودان، اليوم الأحد، بعدما زار أديس أبابا بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
يذكر أن حميدتي وآبي أحمد، بحثا خلال الزيارة مسار العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأديس أبابا، وأكدا الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، كما تناولا القضايا ذات الاهتمام المشترك.
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
حميدتي وآبي أحمد يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين السودان وإثيوبيا
أمس, 21:42 GMT
يذكر أن زيارة حميدتي إلى أديس أبابا هي الزيارة الأولى لمسؤول سوداني إلى إثيوبيا منذ تصاعد التوترات الحدودية بين البلدين قبل أكثر من عام، عندما أعلن الجيش السوداني السيطرة على كامل حدود بلاده في منطقة الفشقة الحدودية.
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