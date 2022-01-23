حميدتي يختتم زيارته إلى إثيوبيا

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مشيرة إلى أن حميدتي عاد إلى السودان، اليوم الأحد، بعدما زار أديس أبابا بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.يذكر أن حميدتي وآبي أحمد، بحثا خلال الزيارة مسار العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأديس أبابا، وأكدا الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، كما تناولا القضايا ذات الاهتمام المشترك.يذكر أن زيارة حميدتي إلى أديس أبابا هي الزيارة الأولى لمسؤول سوداني إلى إثيوبيا منذ تصاعد التوترات الحدودية بين البلدين قبل أكثر من عام، عندما أعلن الجيش السوداني السيطرة على كامل حدود بلاده في منطقة الفشقة الحدودية.
يذكر أن زيارة حميدتي إلى أديس أبابا هي الزيارة الأولى لمسؤول سوداني إلى إثيوبيا منذ تصاعد التوترات الحدودية بين البلدين قبل أكثر من عام، عندما أعلن الجيش السوداني السيطرة على كامل حدود بلاده في منطقة الفشقة الحدودية.