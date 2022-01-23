تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220123/غوتيريش-يتحدث-عن-5-أزمات-تشكل-الجانب-المظلم-من-العالم-1056874568.html
غوتيريش يتحدث عن 5 أزمات تشكل الجانب المظلم من العالم
غوتيريش يتحدث عن 5 أزمات تشكل الجانب المظلم من العالم
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من 5 أزمات قال إنها تشكل "الجانب المظلم" من العالم. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T13:36+0000
2022-01-23T13:36+0000
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424672_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73769e358f2a61d5db24ba45f16feb52.jpg
جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، أكد فيها على أهمية تكاتف العالم لإعادة تسمية الأشياء بمسمياتها.وقال غوتيريش إنه يجب على العالم أن يعمل على تأثيم الأكاذيب والحيلولة دون موت الحقائق.وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أن استعادة الأخلاق والكرامة الإنسانية أصبحت واجبا على الجميع.ولفت أنطونيو غوتيريش إلى أن هناك 5 أزمات أصبحت تشكل الجانب المظلم من العالم وتوجد في كل ركن من أركانه وهي غياب العدالة وغياب المساواة وانعدام الثقة والعنصرية والتمييز.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424672_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af2b9aba35dd2063b63504f46911ed34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن

غوتيريش يتحدث عن 5 أزمات تشكل الجانب المظلم من العالم

13:36 GMT 23.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من 5 أزمات قال إنها تشكل "الجانب المظلم" من العالم.
جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، أكد فيها على أهمية تكاتف العالم لإعادة تسمية الأشياء بمسمياتها.
وقال غوتيريش إنه يجب على العالم أن يعمل على تأثيم الأكاذيب والحيلولة دون موت الحقائق.
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أن استعادة الأخلاق والكرامة الإنسانية أصبحت واجبا على الجميع.
ولفت أنطونيو غوتيريش إلى أن هناك 5 أزمات أصبحت تشكل الجانب المظلم من العالم وتوجد في كل ركن من أركانه وهي غياب العدالة وغياب المساواة وانعدام الثقة والعنصرية والتمييز.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية