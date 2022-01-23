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https://arabic.sputniknews.com/20220123/غوتيريش-يتحدث-عن-5-أزمات-تشكل-الجانب-المظلم-من-العالم-1056874568.html
غوتيريش يتحدث عن 5 أزمات تشكل الجانب المظلم من العالم
غوتيريش يتحدث عن 5 أزمات تشكل الجانب المظلم من العالم
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من 5 أزمات قال إنها تشكل "الجانب المظلم" من العالم. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T13:36+0000
2022-01-23T13:36+0000
2022-01-23T13:36+0000
العالم
أخبار العالم الآن
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جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، أكد فيها على أهمية تكاتف العالم لإعادة تسمية الأشياء بمسمياتها.وقال غوتيريش إنه يجب على العالم أن يعمل على تأثيم الأكاذيب والحيلولة دون موت الحقائق.وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أن استعادة الأخلاق والكرامة الإنسانية أصبحت واجبا على الجميع.ولفت أنطونيو غوتيريش إلى أن هناك 5 أزمات أصبحت تشكل الجانب المظلم من العالم وتوجد في كل ركن من أركانه وهي غياب العدالة وغياب المساواة وانعدام الثقة والعنصرية والتمييز.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن
غوتيريش يتحدث عن 5 أزمات تشكل الجانب المظلم من العالم
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من 5 أزمات قال إنها تشكل "الجانب المظلم" من العالم.
جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، أكد فيها على أهمية
تكاتف العالم
لإعادة تسمية الأشياء بمسمياتها.
وقال غوتيريش إنه يجب على العالم أن يعمل على تأثيم الأكاذيب والحيلولة دون موت الحقائق.
وشدد
أمين عام الأمم المتحدة
على أن استعادة الأخلاق والكرامة الإنسانية أصبحت واجبا على الجميع.
ولفت أنطونيو غوتيريش إلى أن هناك 5 أزمات أصبحت تشكل الجانب المظلم من العالم وتوجد في كل ركن من أركانه وهي
غياب العدالة
وغياب المساواة وانعدام الثقة والعنصرية والتمييز.