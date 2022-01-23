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https://arabic.sputniknews.com/20220123/مسؤولة-أردنية-نسبة-متلقي-اللقاح-ما-زالت-دون-المستوى-المطلوب-1056862623.html
مسؤولة أردنية: نسبة متلقي اللقاح ما زالت دون المستوى المطلوب
مسؤولة أردنية: نسبة متلقي اللقاح ما زالت دون المستوى المطلوب
أكدت عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة نجوى خوري، أن نسبة الحاصلين على اللقاح في البلاد ما زالت دون المستوى المطلوب. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T07:49+0000
2022-01-23T07:49+0000
2022-01-23T07:49+0000
أخبار الأردن
فيروس كورونا
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وقالت المسؤولة الأردنية في مداخلة تلفزيونية إن نسبة الحصول على اللقاح بين الكبار وصلت إلى 40% فقط من الفئة المستهدفة.ودعت نجوى خوري إلى الإقبال على تلقي اللقاح بين الكبار وطلبة المدارس، بحسب موقع "عمون".ردا على من يقول إن اللجنة تتخبط بقراراتها، نفت خوري أن تكون اللجنة متخبطة في القرارات، مضيفة: "لكن عدونا لا نعرف عنه كفاية".وأشارت المسؤولة الطبية إلى أن اللجنة أوصت بتطعيم المعلمين والكوادر الادارية بجرعتي اللقاح قبل بدء الفصل الدراسي، وكذلك الاقدام على الجرعة المعززة.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/هزة-أرضية-بقوة-44-درجات-تضرب-الأردن-1056861088.html
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أخبار الأردن, فيروس كورونا
مسؤولة أردنية: نسبة متلقي اللقاح ما زالت دون المستوى المطلوب
أكدت عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة نجوى خوري، أن نسبة الحاصلين على اللقاح في البلاد ما زالت دون المستوى المطلوب.
وقالت
المسؤولة الأردنية
في مداخلة تلفزيونية إن نسبة الحصول على اللقاح بين الكبار وصلت إلى 40% فقط من الفئة المستهدفة.
ودعت نجوى خوري إلى الإقبال على تلقي اللقاح بين الكبار وطلبة المدارس، بحسب
موقع "عمون"
.
ردا على من يقول إن اللجنة تتخبط بقراراتها، نفت خوري أن تكون اللجنة متخبطة في القرارات، مضيفة: "لكن عدونا لا نعرف عنه كفاية".
وأشارت المسؤولة الطبية إلى أن اللجنة أوصت بتطعيم المعلمين والكوادر الادارية بجرعتي اللقاح قبل بدء الفصل الدراسي، وكذلك الاقدام على الجرعة المعززة.