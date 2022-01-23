وزير خارجية إسرائيل: صفقة الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ الدولة

جاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي في تغريدة له صباح اليوم الأحد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وقال وزير الخارجية: "وعدت ألا ألتزم الصمت أو أرتاح حتى يتم تشكيل اللجنة (مختصة بالتحقيق في القضية) وأوفينا بهذا الأمر".وأضاف الوزير الإسرائيلي: "قضية الغواصات والسفن هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل ومن الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة".وتأتي تغريدة لابيد قبل تصويت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في وقت لاحق اليوم على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في القضية بعد نحو 5 سنوات على الكشف عنها.وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو قد شرع في عام 2009 في سلسلة من صفقات شراء الغواصات والسفن بمليارات الدولارات، عندما كان رئيسا للوزراء رغم من معارضة الجيش.وتشير لوائح الاتهام المقدمة في القضية، إلى أن مسؤولين عسكريين وأشخاصا مقربين من نتنياهو طالبوا بتقاضي رشاوى للمضي قدما في هذه الصفقات.وكانت النيابة الإسرائيلية وجهت في عام 2019 لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو لكنها لم يدرج اسم رئيس الوزراء السابق في القضية.
وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، صفقة الغواصات بأنها أخطر قضية فساد أمني في تاريخ الدولة العبرية.
جاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي في تغريدة له صباح اليوم الأحد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقال وزير الخارجية: "وعدت ألا ألتزم الصمت أو أرتاح حتى يتم تشكيل اللجنة (مختصة بالتحقيق في القضية) وأوفينا بهذا الأمر".
הבטחתי שלא נשקוט ולא ננוח עד שהוועדה תוקם - וקיימנו! ההצעה שתעלה היום בממשלה, היא חוב שלנו למדינת ישראל. פרשת הצוללות וכלי השיט, היא פרשת השחיתות הביטחונית החמורה בתולדות ישראל ונדרש להפוך כל אבן כדי להגיע לחקר האמת, זו המחויבות שלנו כלפי חיילי צה"ל, כלפי אזרחי ישראל. pic.twitter.com/kmQThQFKaC