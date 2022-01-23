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https://arabic.sputniknews.com/20220123/وزير-خارجية-إسرائيل-صفقة-الغواصات-أخطر-قضية-فساد-أمني-في-تاريخ-الدولة-1056865921.html
وزير خارجية إسرائيل: صفقة الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ الدولة
وزير خارجية إسرائيل: صفقة الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ الدولة
وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، صفقة الغواصات بأنها أخطر قضية فساد أمني في تاريخ الدولة العبرية. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T09:46+0000
2022-01-23T09:46+0000
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
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جاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي في تغريدة له صباح اليوم الأحد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وقال وزير الخارجية: "وعدت ألا ألتزم الصمت أو أرتاح حتى يتم تشكيل اللجنة (مختصة بالتحقيق في القضية) وأوفينا بهذا الأمر".وأضاف الوزير الإسرائيلي: "قضية الغواصات والسفن هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل ومن الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة".وتأتي تغريدة لابيد قبل تصويت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في وقت لاحق اليوم على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في القضية بعد نحو 5 سنوات على الكشف عنها.وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو قد شرع في عام 2009 في سلسلة من صفقات شراء الغواصات والسفن بمليارات الدولارات، عندما كان رئيسا للوزراء رغم من معارضة الجيش.وتشير لوائح الاتهام المقدمة في القضية، إلى أن مسؤولين عسكريين وأشخاصا مقربين من نتنياهو طالبوا بتقاضي رشاوى للمضي قدما في هذه الصفقات.وكانت النيابة الإسرائيلية وجهت في عام 2019 لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو لكنها لم يدرج اسم رئيس الوزراء السابق في القضية.
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إسرائيل, بنيامين نتنياهو

وزير خارجية إسرائيل: صفقة الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ الدولة

09:46 GMT 23.01.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIBوزير خارجية إسرائيل يائير لابيد خلال افتتاح قنصلية بلاده في دبي بالإمارات العربية المتحدة
وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد خلال افتتاح قنصلية بلاده في دبي بالإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
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وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، صفقة الغواصات بأنها أخطر قضية فساد أمني في تاريخ الدولة العبرية.
جاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي في تغريدة له صباح اليوم الأحد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقال وزير الخارجية: "وعدت ألا ألتزم الصمت أو أرتاح حتى يتم تشكيل اللجنة (مختصة بالتحقيق في القضية) وأوفينا بهذا الأمر".
وأضاف الوزير الإسرائيلي: "قضية الغواصات والسفن هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل ومن الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة".
وتأتي تغريدة لابيد قبل تصويت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في وقت لاحق اليوم على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في القضية بعد نحو 5 سنوات على الكشف عنها.
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو قد شرع في عام 2009 في سلسلة من صفقات شراء الغواصات والسفن بمليارات الدولارات، عندما كان رئيسا للوزراء رغم من معارضة الجيش.
وتشير لوائح الاتهام المقدمة في القضية، إلى أن مسؤولين عسكريين وأشخاصا مقربين من نتنياهو طالبوا بتقاضي رشاوى للمضي قدما في هذه الصفقات.
وكانت النيابة الإسرائيلية وجهت في عام 2019 لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو لكنها لم يدرج اسم رئيس الوزراء السابق في القضية.
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