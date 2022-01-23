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https://arabic.sputniknews.com/20220123/وصول-طائرة-أمريكية-محملة-بالأسلحة-والذخيرة-الفتاكة-إلى-أوكرانيا--1056869915.html
وصول طائرة أمريكية محملة بالأسلحة والذخيرة "الفتاكة" إلى أوكرانيا
وصول طائرة أمريكية محملة بالأسلحة والذخيرة "الفتاكة" إلى أوكرانيا
أعلنت السفارة الأمريكية في أوكرانيا عن وصول طائرة شحن عسكرية محملة بشحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا، الأمر الذي من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T12:04+0000
2022-01-23T12:04+0000
العالم
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وبحسب بيان السفارة الأمريكية، فقد وصلت الدفعة الأولى من المساعدات غير المالية، وأتت على شكل حمولة من الأسلحة والذخيرة "القاتلة".ونوهت السفارة إلى أن هذه المساعدات تأتي بناء على الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لبرنامج مساعدة الجيش الأوكراني.ونوهت السفارة في تغريدتها على "تويتر" إلى أن هذه الحمولة تتضمن حزمة بقيمة 200 مليون دولار من الذخيرة الفتاكة "القاتلة" والأسلحة موجهة "للمدافعين عن أوكرانيا على خط المواجهة"، على حد زعمها.ويبلغ الوزن الإجمالي للبضائع العسكرية التي وصلت إلى العاصمة الأوكرانية في الفترة من 21 إلى 22 يناير/كانون الثاني أكثر من 90 طنا.وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها، إن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات عسكرية إلى كييف بلغ إجماليها 650 مليون دولار العام الماضي. ووصلت قيمة المساعدات العسكرية، منذ عام 2014، إلى 2.7 مليار.وتأتي هذه المساعدات العسكرية الخطيرة، وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.وتؤكد موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعزم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا، وهو ما يحدث اليوم.
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وصول طائرة أمريكية محملة بالأسلحة والذخيرة "الفتاكة" إلى أوكرانيا

12:04 GMT 23.01.2022
© AFP 2021 / HANDOUTطائرة شحن عسكري أمريكية طراز سي 17 غلوب ماستر
طائرة شحن عسكري أمريكية طراز سي 17 غلوب ماستر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021 / HANDOUT
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أعلنت السفارة الأمريكية في أوكرانيا عن وصول طائرة شحن عسكرية محملة بشحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا، الأمر الذي من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة بشكل كبير والذي يؤكد صحة الاتهامات الموجهة من موسكو لحلف "الناتو".
وبحسب بيان السفارة الأمريكية، فقد وصلت الدفعة الأولى من المساعدات غير المالية، وأتت على شكل حمولة من الأسلحة والذخيرة "القاتلة".
ونوهت السفارة إلى أن هذه المساعدات تأتي بناء على الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لبرنامج مساعدة الجيش الأوكراني.
ونوهت السفارة في تغريدتها على "تويتر" إلى أن هذه الحمولة تتضمن حزمة بقيمة 200 مليون دولار من الذخيرة الفتاكة "القاتلة" والأسلحة موجهة "للمدافعين عن أوكرانيا على خط المواجهة"، على حد زعمها.
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ويبلغ الوزن الإجمالي للبضائع العسكرية التي وصلت إلى العاصمة الأوكرانية في الفترة من 21 إلى 22 يناير/كانون الثاني أكثر من 90 طنا.
وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها، إن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات عسكرية إلى كييف بلغ إجماليها 650 مليون دولار العام الماضي. ووصلت قيمة المساعدات العسكرية، منذ عام 2014، إلى 2.7 مليار.
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وتأتي هذه المساعدات العسكرية الخطيرة، وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
وتؤكد موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعزم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا، وهو ما يحدث اليوم.
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