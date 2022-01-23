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https://arabic.sputniknews.com/20220123/غافريلوف-روسيا-لن-تتسامح-إذا-قامت-كييف-والدول-الغربية-بعمل-استفزازات-في-دونباس-1056867111.html
غافريلوف: روسيا لن تتسامح إذا قامت كييف والدول الغربية بعمل استفزازات في دونباس
غافريلوف: روسيا لن تتسامح إذا قامت كييف والدول الغربية بعمل استفزازات في دونباس
أعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، اليوم الأحد، أن بلاده لن تتسامح إذا قامت كييف والدول الغربية بعمل... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T10:30+0000
2022-01-23T10:31+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غافريلوف على الهواء عبر قناة يوتيوب "إيزولينتا لايف": "تم ذكر كل شيء بوضوح وحذرنا منه: لن نتسامح عندما يتعرض مواطنونا للهجوم. بدا واضحا في جميع وسائل الإعلام".وكشفت الاستخبارات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الأحد، عن قيام الجيش الأوكراني بتحريك مركبات مدرعة قتالية في منطقة مدينة شاستيا، التي تسيطر عليها كييف بالقرب من خط التماس في مدينة دونباس.وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية بيانا رسميا قالت فيه إن "قوات الأمن الأوكرانية قامت بنشر مركبات مدرعة وأسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك في المناطق القريبة من خط التماس في مدينة دونباس".وأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، يوم الجمعة الماضي، أن قوات الأمن الأوكرانية نشرت ثمانية أنظمة راجمات صواريخ من طراز "سميرتش" و"أوراغان" في دونباس، حيث تستعد كييف لإطلاق العنان لأعمال عدائية نشطة.وقال متحدث باسم الشرطة الشعبية التابعة لجمهورية دونيتسك، للصحفيين: "تسجل قيادة شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، استعداد وحدات التشكيلات المسلحة لأوكرانيا لشن أعمال عدائية نشطة في دونباس".هذا وحذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في الـ13 من الشهر الجاري، أوكرانيا والدول الغربية من مغبة أي خطط لحل مشكلة دونباس عسكريا.يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرعي شويغو، أعلن خلال اجتماع موسع لقيادة وزارة الدفاع أواخر العام الماضي، أن شركات عسكرية أمريكية خاصة تخطط لاستفزازات باستخدام مواد كيميائية في منطقة النزاع بدونباس شرقي أوكرانيا، مشيرا إلى أن "خزانات تحتوي على مواد كيميائية مجهولة تم إيصالها إلى بلدتي أفدييفكا وكراسني ليمان، بهدف ارتكاب استفزازات".وأكد وجود أكثر من 120 عنصرا من الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية في بلدتي أفدييفكا وبريزوفسكويه يدربون قوات العمليات الخاصة الأوكرانية والجماعات المسلحة المتطرفة على تنفيذ أعمال قتالية نشطة.يذكر، أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من العام نفسه.وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس في إطار عمل مجموعة الاتصال التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة إلا أن الاشتباكات المتبادلة بين طرفي النزاع متواصلة رغم اتفاقات الهدنة المبرمة.يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/الجيش-الشعبي-في-لوغانسك-تحركات-وتعزيزات-عسكرية-للجيش-الأوكراني-على-الحدود-مع-دونباس-1056863216.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

غافريلوف: روسيا لن تتسامح إذا قامت كييف والدول الغربية بعمل استفزازات في دونباس

10:30 GMT 23.01.2022 (تم التحديث: 10:31 GMT 23.01.2022)
© REUTERS / Gleb Garanichقوات أوكرانية في دونباس
قوات أوكرانية في دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
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أعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، اليوم الأحد، أن بلاده لن تتسامح إذا قامت كييف والدول الغربية بعمل استفزازات في دونباس.
موسكو - سبوتنيك. وقال غافريلوف على الهواء عبر قناة يوتيوب "إيزولينتا لايف": "تم ذكر كل شيء بوضوح وحذرنا منه: لن نتسامح عندما يتعرض مواطنونا للهجوم. بدا واضحا في جميع وسائل الإعلام".
وكشفت الاستخبارات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الأحد، عن قيام الجيش الأوكراني بتحريك مركبات مدرعة قتالية في منطقة مدينة شاستيا، التي تسيطر عليها كييف بالقرب من خط التماس في مدينة دونباس.
وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية بيانا رسميا قالت فيه إن "قوات الأمن الأوكرانية قامت بنشر مركبات مدرعة وأسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك في المناطق القريبة من خط التماس في مدينة دونباس".
وأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، يوم الجمعة الماضي، أن قوات الأمن الأوكرانية نشرت ثمانية أنظمة راجمات صواريخ من طراز "سميرتش" و"أوراغان" في دونباس، حيث تستعد كييف لإطلاق العنان لأعمال عدائية نشطة.
وقال متحدث باسم الشرطة الشعبية التابعة لجمهورية دونيتسك، للصحفيين: "تسجل قيادة شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، استعداد وحدات التشكيلات المسلحة لأوكرانيا لشن أعمال عدائية نشطة في دونباس".
هذا وحذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في الـ13 من الشهر الجاري، أوكرانيا والدول الغربية من مغبة أي خطط لحل مشكلة دونباس عسكريا.
يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرعي شويغو، أعلن خلال اجتماع موسع لقيادة وزارة الدفاع أواخر العام الماضي، أن شركات عسكرية أمريكية خاصة تخطط لاستفزازات باستخدام مواد كيميائية في منطقة النزاع بدونباس شرقي أوكرانيا، مشيرا إلى أن "خزانات تحتوي على مواد كيميائية مجهولة تم إيصالها إلى بلدتي أفدييفكا وكراسني ليمان، بهدف ارتكاب استفزازات".
وأكد وجود أكثر من 120 عنصرا من الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية في بلدتي أفدييفكا وبريزوفسكويه يدربون قوات العمليات الخاصة الأوكرانية والجماعات المسلحة المتطرفة على تنفيذ أعمال قتالية نشطة.
يذكر، أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من العام نفسه.
عنصر من قوات الحماية الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
الجيش الشعبي في لوغانسك: تحركات وتعزيزات عسكرية للجيش الأوكراني على الحدود مع دونباس
08:07 GMT
وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس في إطار عمل مجموعة الاتصال التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة إلا أن الاشتباكات المتبادلة بين طرفي النزاع متواصلة رغم اتفاقات الهدنة المبرمة.
يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.
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