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https://arabic.sputniknews.com/20220123/39-طائرة-صينية-تقتحم-مجال-تايوان-الجوي-والدفاع-تحذر-1056880975.html
39 طائرة صينية تقتحم مجال تايوان الجوي... و"الدفاع" تحذر
39 طائرة صينية تقتحم مجال تايوان الجوي... و"الدفاع" تحذر
حذر سلاح الجو التايواني، اليوم الأحد، 39 طائرة صينية، وذلك حسب وزارة الدفاع التايوانية. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T15:41+0000
2022-01-23T15:41+0000
2022-01-23T15:41+0000
أخبار السلاح الصيني
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ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة أن 39 طائرة صينية دخلت المجال الجوي التايواني مما أدى بسلاح الجو إلى توجيه تحذيرات لها.وجاء ذلك في وقت تتصاعد الأحداث فيه عبر مضيق تايوان. وأكدت الوزارة أن 34 طائرة مقاتلة و4 طائرات من الحرب الإلكترونية وقاذفة واحدة شاركت في مهمة الصين اليوم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السلاح الصيني
39 طائرة صينية تقتحم مجال تايوان الجوي... و"الدفاع" تحذر
حذر سلاح الجو التايواني، اليوم الأحد، 39 طائرة صينية، وذلك حسب وزارة الدفاع التايوانية.
ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة أن 39 طائرة
صينية
دخلت المجال الجوي التايواني مما أدى بسلاح الجو إلى توجيه تحذيرات لها.
وجاء ذلك في وقت تتصاعد الأحداث فيه عبر مضيق تايوان.
وأكدت الوزارة أن 34 طائرة مقاتلة و4 طائرات من الحرب الإلكترونية وقاذفة واحدة شاركت في مهمة
الصين
اليوم.