أسعار النفط ترتفع واحد في المئة بسبب الخوف من نقص المعروض

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 1.0 في المئة إلى 88.76 دولار للبرميل بحلول الساعة (01:00) بتوقيت جرينتش منهية تراجعا بلغ 0.6 بالمئة يوم الجمعة.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا أو 1.0 في المئة إلى 86.00 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.5 في المئة يوم الجمعة.وارتفع كلا الخامين القياسيين للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي نحو اثنين في المئة مسجلين أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014. وارتفعت الأسعار أكثر من 10 في المئة حتى الآن هذا العام بسبب المخاوف من قلة المعروض، وفقا لرويترز.وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في شركة فوجيتومي سيكيوريتيز، "ما زال المستثمرون متفائلين بسبب المخاطر الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط بينما استمرت أوبك + في الفشل في الوصول إلى هدفها الإنتاجي."وأضاف "توقع ارتفاع الطلب على زيت التدفئة في الولايات المتحدة وسط طقس بارد زاد الضغط أيضا".
قفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في الوقت الذي أدت فيه توترات جيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الخاصة بإمدادات النفط، بينما واصلت أوبك وحلفاؤها مساعيهم لزيادة إنتاجهم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 1.0 في المئة إلى 88.76 دولار للبرميل بحلول الساعة (01:00) بتوقيت جرينتش منهية تراجعا بلغ 0.6 بالمئة يوم الجمعة.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا أو 1.0 في المئة إلى 86.00 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.5 في المئة يوم الجمعة.
وارتفع كلا الخامين القياسيين للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي نحو اثنين في المئة مسجلين أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014. وارتفعت الأسعار أكثر من 10 في المئة حتى الآن هذا العام بسبب المخاوف من قلة المعروض، وفقا لرويترز.
وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في شركة فوجيتومي سيكيوريتيز، "ما زال المستثمرون متفائلين بسبب المخاطر الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط بينما استمرت أوبك + في الفشل في الوصول إلى هدفها الإنتاجي."
وأضاف "توقع ارتفاع الطلب على زيت التدفئة في الولايات المتحدة وسط طقس بارد زاد الضغط أيضا".