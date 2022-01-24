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الإمارات.. "تنظيم الاتصالات" تحذر من المحتالين على الإنترنت
الإمارات.. "تنظيم الاتصالات" تحذر من المحتالين على الإنترنت
حذرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهور، من الوقوع في فخ الإعلانات الوهمية. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T06:52+0000
2022-01-24T06:52+0000
2022-01-24T06:52+0000
هاكر
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وذكرت الهيئة أن هناك إعلانات مخادعة يروج لها المحتالون على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة "البيان".ونصحت الهيئة الجمهور بعدم الضغط على الروابط التي تعد مكافآت ومزايا كاذبة إلا بعد التحقق من صحتها والجهات التي تصدر عنها.وأشارت إلى أن دخول المستخدم لهذه الروابط يجعل بياناته عرضة للاختراق من خلال الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر أوالحواسيب اللوحية.وشددت الهيئة على ضرورة التأكد من مصادر البريد الإلكتروني قبل فتح الروابط لتفادي عمليات الاحتيال والنصب الإلكتروني.وقالت إن فتح الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة يقود إلى سرقة البيانات.كما نصحت الهيئة بعدم حفظ كلمة المرور الخاصة في متصفح الإنترنت، لاحتمال تعرضها للاختراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/الإمارات-تحظر-طيران-الطائرات-المسيرة-لأسباب-أمنية-1056846917.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
هاكر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات.. "تنظيم الاتصالات" تحذر من المحتالين على الإنترنت
حذرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهور، من الوقوع في فخ الإعلانات الوهمية.
وذكرت الهيئة أن هناك إعلانات مخادعة يروج لها المحتالون على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، بحسب
صحيفة "البيان"
.
ونصحت الهيئة الجمهور بعدم الضغط على الروابط التي تعد مكافآت ومزايا كاذبة إلا بعد التحقق من صحتها والجهات التي تصدر عنها.
وأشارت إلى أن دخول المستخدم لهذه الروابط يجعل بياناته عرضة للاختراق من خلال الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر أوالحواسيب اللوحية.
وشددت الهيئة على ضرورة التأكد من مصادر البريد الإلكتروني قبل فتح الروابط لتفادي
عمليات الاحتيال والنصب الإلكتروني
.
وقالت إن فتح الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة يقود إلى سرقة البيانات.
كما نصحت الهيئة بعدم حفظ كلمة المرور الخاصة في متصفح الإنترنت، لاحتمال تعرضها للاختراق.