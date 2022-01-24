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الصحة العالمية: الظروف مثالية لظهور المزيد من متحورات كوفيد
الصحة العالمية: الظروف مثالية لظهور المزيد من متحورات كوفيد
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من أن الظروف مهيأة لتحور فيروس كورونا "سارس كوف 2" إلى المزيد من السلالات الجديدة، قائلا إن من الخطر... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T17:39+0000
2022-01-24T17:39+0000
العالم
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وفي كلمته أمام المجلس التنفيذي للمنظمة قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه منذ التعرف على متحور "أوميكرون" قبل تسعة أسابيع فقط، تم الإبلاغ عن أكثر من 80 مليون حالة إصابة، أكثر مما سجل في عام 2020 بأكمله.وأضاف تيدروس أنه في الأسبوع الماضي، سُجلت 100 حالة في المتوسط ​​إلى منظمة الصحة العالمية كل ثلاث ثوان، وفقد شخص حياته بسبب الفيروس كل 12 ثانية، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".وقال: "من الخطر الافتراض أن أوميكرون سيكون المتحور الأخير أو أننا في نهاية اللعبة. على العكس من ذلك، فإن الظروف العالمية مثالية لظهور المزيد من المتحورات، ولتغيير مسار الوباء، يجب علينا تغيير الظروف التي تؤدي إليه".في الأسبوع الماضي، حذر مسؤول كبير آخر في منظمة الصحة العالمية من أنه على الرغم من تباطؤ انتشار حالات "أوميكرون" في بعض البلدان، فمن المحتمل أن تؤدي معدلات الإصابة المرتفعة حول العالم إلى ظهور متحورات تسمح للفيروس بالتطور.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/مسؤول-في-الصحة-العالمية-يتوقع-نهاية-كورونا-بعد-أوميكرون-1056886673.html
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العالم

الصحة العالمية: الظروف مثالية لظهور المزيد من متحورات كوفيد

17:39 GMT 24.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOONاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOON
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حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من أن الظروف مهيأة لتحور فيروس كورونا "سارس كوف 2" إلى المزيد من السلالات الجديدة، قائلا إن من الخطر افتراض أن الوباء يقترب من نهايته.
وفي كلمته أمام المجلس التنفيذي للمنظمة قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه منذ التعرف على متحور "أوميكرون" قبل تسعة أسابيع فقط، تم الإبلاغ عن أكثر من 80 مليون حالة إصابة، أكثر مما سجل في عام 2020 بأكمله.
وأضاف تيدروس أنه في الأسبوع الماضي، سُجلت 100 حالة في المتوسط ​​إلى منظمة الصحة العالمية كل ثلاث ثوان، وفقد شخص حياته بسبب الفيروس كل 12 ثانية، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
مسافرون في جنوب أفريقيا بعد تعليق السفر مع البلاد بسبب متحور أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
مسؤول في الصحة العالمية يتوقع نهاية كورونا بعد ''أوميكرون''
أمس, 19:54 GMT
وقال: "من الخطر الافتراض أن أوميكرون سيكون المتحور الأخير أو أننا في نهاية اللعبة. على العكس من ذلك، فإن الظروف العالمية مثالية لظهور المزيد من المتحورات، ولتغيير مسار الوباء، يجب علينا تغيير الظروف التي تؤدي إليه".
في الأسبوع الماضي، حذر مسؤول كبير آخر في منظمة الصحة العالمية من أنه على الرغم من تباطؤ انتشار حالات "أوميكرون" في بعض البلدان، فمن المحتمل أن تؤدي معدلات الإصابة المرتفعة حول العالم إلى ظهور متحورات تسمح للفيروس بالتطور.
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