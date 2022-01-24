https://arabic.sputniknews.com/20220124/بيلا-حديد-تكشف-إقلاعها-عن-إدمان-الكحوليات-بعد-إجراء-فحص-لدماغها-1056963609.html

بيلا حديد تكشف إقلاعها عن إدمان الكحوليات بعد إجراء فحص لدماغها

بيلا حديد تكشف إقلاعها عن إدمان الكحوليات بعد إجراء فحص لدماغها

كشفت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، بيلا حديد، أنها توقفت عن شرب الكحوليات، ‏مشيرة إلى إجرائها فحصا للدماغ.‏ 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T12:09+0000

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2022-01-24T12:09+0000

مجتمع

منوعات

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وقالت حديد (25 عاما) في تصريحات لمجلة "InStyle" إنها خضعت ذات مرة لفحوصات دماغية من طبيبها، واطلعت على آثار الكحول على دماغها، لتقرر من بعدها التوقف عن إدمان الكحوليات.وأكدت بيلا حديد، التي أقلعت عن الكحوليات منذ منتصف عام 2021، للمجلة أنها لا ترى نفسها تعود إلى الكحوليات.وقالت: "لا أشعر بالحاجة للكحوليات، لأنني أعرف كيف سيؤثر علي ذلك في الثالثة صباحا، عندما أستيقظ بقلق رهيب أفكر في هذا الشيء الوحيد الذي قلته قبل 5 سنوات عندما تخرجت من المدرسة الثانوية".يشار إلى أنه تم إلقاء القبض على بيلا حديد سابقا بسبب شربها للكحوليات أثناء قيادتها السيارة، عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما في عام 2014، وقضت 6 أشهر من المراقبة، و25 ساعة في خدمة المجتمع، وتم تعليق رخصتها لمدة عام واحد.وكشفت بيلا حديد في تصريحات صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الشهر الجاري، أنها لم تستخدم مصفف شعر منذ "ربما عامين"، بل وتكافح من أجل ارتداء ملابسها في الصباح بسبب شعورها بالقلق، خاصة مع تواجد مصوري "الباباراتزي" خارج منزلها.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، شاركت بيلا حديد صورا لنفسها وهي تبكي في منشور لها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وأكدت أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست "حقيقية".

https://arabic.sputniknews.com/20220120/على-أنغام-أغنية-لنانسي-عجرم-بيلا-حديد-تستعرض-مهاراتها-في-الطبخ-ولف-العنب-فيديو-1056713800.html

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